Assange y las mujeres

Estoy contra la discriminación y la fuerza bruta ejercida contra las mujeres. Por supuesto estoy contra el machismo criminal (o no). Pero también estoy en contra del equivocado feminismo como el de mujeres de extrema derecha que se dejan usar contra grandes causas humanas y políticas , como sucede hoy en México.

Para que se vea hasta dónde pueden llegar, como ejemplo, recurro al caso del periodista australiano en peligro de muerte: Julian Paul Assange (Townsville, Queensland, Australia, el 3 de julio de 1971), un gran defensor de la transparencia y veracidad en la información, que fundó WikiLeaks en 2006 y recibió decenas de premios antes de los problemas que le provocó la exposición en su WikiLeaks de lo que los Gobiernos de USA han hecho en el planeta a espaldas de los propios ciudadanos estadounidenses. Para callarlo, se organizó contra él la mayor intriga de que se tenga memoria contra un periodista que no se vendió jamás, y así empezó uno de los grandes dramas de la comunicación mundial:

En Suecia, la periodista de 30 años, Anna Ardin, nacida en Cuba y presumiblemente al servicio de la CIA, con su amiga sueca Sofía Wilden, de 26, mantuvieron relaciones sexuales por separado con el periodista australiano. Luego demandaron en 2010 al fundador de WikiLeaks "por su negativa a usar preservativo durante encuentros sexuales".

Así quedó pronto expuesto a la reprobación mundial, pero Julian Assange no quedó detenido por el escándalo de cama. Tontos no son los anglosajones unidos. De ahí en adelante lo señalaron, desacreditaron y no lo han soltado por la filtración en WikiLeaks de cables que demuestran las iniquidades de Gobiernos de Estados Unidos -y de sus tropas- en todo el planeta. Ah, pero las autoridades de Scotland Yard en Londres lo arrestaron por las acusaciones de "violación y abuso sexual" en Suecia. Para tal efecto le habían montado el asunto de su "desprecio a las mujeres"...

La nacida en Cuba Anna Ardin, militante feminista -que elegantemente habló de un preservativo roto con Assange- impulsó a una amiga para que también brindara testimonio de su encuentro sexual. Esta otra igualmente elegante, según sus propias declaraciones, "pasó mucho trabajo para llevarse a Assange a la cama", pero fue la primera en quejarse con la policía del "abuso" el 20 de agosto de 2010. La oficial sueca que les tomó declaración concluyó que "Jessica había sido violada por Assange y Anna, víctima de acoso sexual".

Así comenzó la lucha contra Assange. "Las denuncias no fueron plantadas por el Pentágono, ni nadie más", dijo la buenaza de Anna Ardin. La responsabilidad de lo que me pasó a mí y a la otra joven es del hombre que tiene una visión torcida de las mujeres, que tiene un problema en aceptar la palabra 'no'", pero señaló: "En ambos casos el sexo fue consensuado en un principio, pero luego se convirtió en un abuso". Ajá... Estas mujeres, si sobreviven hoy, no parecen haber tenido problemas por destruir a un periodista innovador y valiente amén de que ayudaron a ocultar los crímenes, de los Gobiernos estadounidenses.

La razón esencial del escándalo, pero dicho más tarde, fue la publicación de los miles de correos electrónicos que enseñaban las tropas gubernamentales de EUA, pero entre esos miles, los e-mails que mandaba Hillary Clinton -lo que presuntamente le hizo perder la candidatura a la presidencia en favor de Obama-, que para resarcirla le dio el puestazo de secretaria de Estado. La juez sueca y las dos mujeres iniciales ¿de la CIA ambas? inmiscuidas en este asunto -además por supuesto de la celebérrima Hillary- juraron que nada de lo que él decía era cierto.

Para acabar de complicar el caso, la persona que filtró toda la información resultó ser un soldado, que después se cambió a "soldada" bajo el nombre de Chelsea Manning. Fue largamente torturado o torturada. Los primeros cargos en contra de Manning se dieron a conocer el 6 de julio de 2010. El principal consistía en haber transmitido ilegalmente 150,000 cables secretos del Gobierno de los Estados Unidos y de haberlos entregado a una persona no autorizada. Los suecos que también le entraron a la inmundicia contra Assange dejaron que se lo llevaran a Gran Bretaña y fue ahí cuando el australiano pidió asilo a la embajada de Ecuador, de la que era presidente Rafael Correa, un gran presidente de izquierda, el que más duró en la presidencia de su país.

Los ingleses se en... ojaron , pero el 19 de junio de 2012 Julian Assange obtuvo asilo político. "El Gobierno ecuatoriano afirmó haber analizado la petición de asilo en términos de defensa de los derechos humanos más que por cuestiones meramente políticas, considerando que la vida de Assange peligra con una hipotética extradición a Estados Unidos, donde está vigente la pena de muerte".

Las autoridades británicas dijeron que cualquier petición de salvoconducto para Julian Assange -¿adónde quedó Amnistía Internacional?- una vez concedido el asilo sería denegado y que de ser necesario arrestarían a Assange en las instalaciones de la embajada ecuatoriana. Hoy, 2020, el Gobierno de Ecuador, de Lenin Moreno uno de los nuevos presidentes de derecha impuestos por EUA en Sudamérica, por lo visto traidor, ya que fue exvicepresidente del citado Correa, le quitó el asilo a Assange: El fundador de WikiLeaks fue detenido en la embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril del 2019 a las 6 de la mañana, después de que el presidente Lenin Moreno de Ecuador lo calificó de ser un hacker miserable y malcriado (Wikipedia). La Policía británica anunció el arresto el mismo día, después de que Scotland Yard entró en la embajada. Su defensa, a cargo del famoso abogado español Baltasar Garzón, informó que prepararía una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el Ecuador de Lenin Moreno incumplió.

Como se ve, este es un problema eterno entre dos bandos femeninos... La izquierda y la derecha.