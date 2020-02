Magdalena Mondragón Aguirre

El personaje lagunero de quien hoy trataremos fue una reconocida literata y periodista, a quien no solo en México se le distinguió como una gran mujer en las letras como escritora y periodista, géneros en los que incursionó, sino que también en el extranjero, pues además de las actividades mencionadas, incursionó como autora de obras de teatro y además como autora de un libro de literatura mexicana que se utilizó en varias universidades de los Estados Unidos de Norteamérica y en Filipinas.

Nuestro personaje fue orgullosamente originaria de esta ciudad de Torreón Coahuila, en donde nació el 14 de junio de 1913 sus padres fueron el eminente doctor don Adolfo Mondragón Bouckardt y doña Delfina Aguirre, sus estudios de nivel primario los realizó en las escuela "Benito Juárez" de esta ciudad, y posteriormente realizó sus estudios de secundaria en San Antonio Texas, para culminar en la facultad de filosofía y letras de la Universidad nacional Autónoma de México , sus estudios de literatura.

La literatura que desarrollo doña Magdalena Mondragón, fue en el área de las novelas, obras de teatro, ensayo y biográfica, así como en poesía, en todas las áreas mencionadas obtuvo gran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, mereciendo columnas y comentarios en gran número de periódicos norteamericanos tal y como fue en el Heral Tribune de la ciudad de Nueva York de los Estados Unidos de Norteamérica y en el Dial Press de la misma ciudad, de sus obras varias de ellas fueron publicadas al idioma extranjero, tal y como sucedió con sus libros titulados "Yo como pobre" y " Mas allá de la Tierra".

En el género de ensayo sobresalen sus obras literarias tituladas "México, Pelado… pero sabroso" así como el que tituló "Los presidentes me dan risa", "Cuando la revolución se cortó las alas". Algunas de sus obras publicadas bajo el estilo de ensayo se agotaron rápidamente. Nuestro personaje torreonense figura en gran número de diccionarios tanto nacionales como extranjeros entre ellos en la enciclopedia de México, pequeño Larrouse ilustrado, almanaque mundial, of spannish and american literatura de la universidad de California, sumando doce los diccionarios en que aparecen reseñas de sus publicaciones.

Un aspecto poco difundido de nuestro personaje s el hecho de que fue una apasionada defensora de los derechos humanos, de tal manera que se le otorgó a nivel nacional una medalla en la celebración del aniversario de la declaración de los derechos humanos , de igual forma. En el año de 1977 en su ciudad natal (Torreón) se le declaró "hija predilecta de Torreón" y además la calle 27 de su ciudad lleva actualmente su nombre; la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de su unidad en Torreón instituyó en el año de 1985 el concurso anual de cuento y ensayo "Magdalena Mondragón". Falleció en la ciudad de México en el año de 1989.