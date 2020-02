Ensayo sobre la cultura

UNA CIUDAD COMO LA NUESTRA

2.- Renuncias a un año de trabajo como regidor también me lleva a pensar que hay poco compromiso con lo que le habían encomendado. Los planes se trazan a largo plazo. A estas alturas, apenas si se estaría comenzando a realizar las proposiciones de campaña. El trabajo se queda trunco. Quien lo remplace, tendrá que enterarse de lo que se hacía y a lo mejor, si no está de acuerdo, dará marcha atrás para proponer otras cosas, mejores o peores, lo que significaría tirar el dinero invertido en la vieja proposición.

Lo que vemos todos los días es que Torreón se ha quedado muy atrás si lo comparamos con otras ciudades donde la actividad económica e industrial continua a pesar de todos los contratiempos que se viven en el país. El que no seamos capital puede haber interferido, pero antiguamente crecimos a pesar de ello y aquí nacieron potentes industrias que son ejemplo a seguir. No todas las inversiones tienen que venir de fuera; hay que apoyar a los emprendedores regionales en lugar de ponerles piedras en el camino para que no puedan prosperar.

Peñoles, Lala, Soriana, Cimaco, y me imagino que hay muchas otras en vías de crecimiento, encabezan la lista de lo que se puede hacer. Para lograrlo tan solo se necesita el compromiso cotidiano con el esfuerzo, la visión y el trabajo necesarios para llegar a metas; pero también se necesita que se den las condiciones para realizar grandes proyectos. Las empresas antes mencionadas, por lo menos tres de ellas, salieron de negocios familiares y, seguramente, en su tiempo, encontraron las condiciones necesarias para crecer.

Vuelvo a nuestros políticos; si andan dando tumbos de un puesto a otro, no creo que tengan una noción clara de la responsabilidad que se tiene en el servicio social o en el campo político y económico. No todo es hacer publicidad con fotografías que más sirven para promocionarse como modelos o como actores. La verdadera función es crear las condiciones necesarias para que esta región recupere su capacidad de crecimiento.

¡Qué bueno que se van a China a establecer contactos! Espero que no hayan sido estos que ahora piden permiso para separarse de su puesto. Donde está la continuidad, el interés, el compromiso por concluir proyectos. Si en otras partes de México se puede, cual es la razón de que nosotros no.

En donde queda la credibilidad del político que promete y pide apoyo si de buenas a primeras deja el puesto, con miras a otro mejor, antes de lograr los cometidos. Debería de haber leyes que se lo impidieran; pero como ellos mismos hacen las leyes, nunca las habrá.

Muchos son nuestros males. La corrupción en todos los niveles, la inestabilidad social, la impotencia de la fuerza pública para mantener el orden, el aumento delictivo, la falta de rumbo y la pérdida del orgullo.

En marzo se festeja la llegada a la región de las dos líneas de ferrocarril que le dieron vida a nuestra ciudad. Lo acabo de escuchar en la radio. Somos núcleo de vías comerciales y ¿qué hacemos al respecto? Al ferrocarril lo dejamos morir. ¿Cuáles son las otras opciones que nos quedan? El algodón es historia, la uva es historia, la industria lechera nos cuesta el agua. La maquila se ha venido abajo. Se necesita gente inteligente que haga proposiciones y que sepa concluir proyectos. Lo que nos sobra son políticos oportunistas.

Aunque nadie crea, habrá que volver a creer que podemos vencer al desierto.