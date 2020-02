LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Frecuentemente me encuentro con personas que insisten en utilizar un lenguaje muy solemne y rebuscado en situaciones que, a mí parecer, no lo ameritan. ¿Quién le puso al idioma la etiqueta de solemne? ¿Quién dice que para hablar bien es imprescindible que casi nadie te entienda? Eso no puede ser buen para la comunicación.

"Señora, su hijo presenta un hematoma en la región parietal derecha como quien va en dirección al occipital…" y a la pobre señora le parece que el chamaco se está muriendo de cáncer. ¿Por qué el acomplejado doctor no le dice simplemente: "señora, su hijo tiene un chichón… no se preocupe"? Para hablar bien no es necesario utilizar palabras que sólo uno conoce. Aquí un ejemplo: un beso y un ósculo es lo mismo. Ahora, si un muchacho le pide a su novia un beso, pues ella se lo da con gusto, pero si le pide un ósculo quién sabe cómo le vaya. Hay que usar el lenguaje con inteligencia y buen criterio, dándole prioridad al hecho de poder establecer una buena comunicación. Además, el lenguaje tiene la virtud de que sabe despertar nuestros afanes investigadores, considerando también que la manera en la que hablamos y las palabras que decimos reflejan una buena parte de nuestra historia. Si ustedes toman un Diccionario Etimológico verán que, sin necesidad de escarbarle mucho, la mayor parte de las palabras tiene una historia o una anécdota qué contar. Las historias están ahí, dentro de las palabras. Tenemos por ejemplo la palabra miniatura. Si le pregunto: ¿cuánto debe medir un objeto para ser considerado miniatura? ¿Me diría un centímetro, medio? Pues no. Puede haber miniaturas de dos metros de largo por uno de ancho. ¿Quién dijo que no se puede? Como tal vez le suceda a usted, siempre me había imaginado que una miniatura era algo de tamaño mínimo, pero viendo el diccionario etimológico me doy cuenta de que no es así. La palabra miniatura proviene del nombre del minio que es un mineral de plomo que se usa para pintar color anaranjado. Entonces una miniatura es una pintura realizada con minio. Así de curioso es nuestro lenguaje. Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios. [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo. ME PREGUNTA:

José Armando Medellín: ¿Por qué se le llama así el centeno?

LE RESPONDO:

Al centeno se le llamó así para destacar su productividad, porque había la creencia de que cada semilla sembrada producía cien granos.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

La mejor manera de librarse de la tentación es dejarse caer en ella.