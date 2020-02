Niega AMLO intervenir en decisiones de su esposa; ella 'tiene criterio'

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó intervenir en las decisiones políticas que toma su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, de quien dijo "es muy libre, es una mujer con criterio".

Ello luego de las publicaciones que esta semana su esposa compartiera en Facebook e Instagram, donde en un primer momento expresó su apoyo al paro nacional de mujeres el 9 de marzo y después pareció modificar su postura.

"Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas, ella actúa de acuerdo a sus convicciones, lo que sí creo es de que se debe de tener cuidado porque están metidos los conservadores, los que no nos quieren, de repente se volvieron feministas", reiteró el presidente de la República en entrevista.

El mandatario federal dijo desconocer por qué su esposa publicó dos posturas respecto al paro nacional de mujeres, sin embargo arremetió contra los conservadores a quienes calificó de hipócritas y oportunistas ante la coyuntura actual de feminicidios.

"No sé por qué razón lo hizo, lo que yo sí les puedo decir es que son muy hipócritas los conservadores, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y también son muy oportunistas, son muy dados a aprovecharse del dolor de la gente", dijo.

Al preguntarle si las mujeres tienen iniciativa propia para manifestarse, López Obrador respondió que ellas sí tienen voluntad pero también hay mano negra en el movimiento.

"También hay mano negra, para decirlo con mucha claridad, suavecito, para que no se vayan a enojar", contestó el presidente.

El primer mandatario acudió al municipio Tamazula para inaugurar el puente de Sahuatenipa, del tramo carretero Los Herrera-Tamazula.