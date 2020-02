Fuera de juego

Un fracaso más se avecina para las Chivas, luego que el pasado fin de semana cayeran en casa ante Cruz Azul, prolongando su mal momento que se sació anoche con el triunfo en Tijuana, luego que no ganaran desde la fecha 1.

Sumado a este bache en la Liga MX, el cuadro rojiblanco fue eliminado de la Copa MX a manos de los Dorados de Sinaloa, que les dejaron fuera desde los once pasos.

Un cúmulo de malas noticias se le han venido encima al “Rebaño Sagrado” desde que realizaron el anuncio sobre la baja del mediocampista Víctor Guzmán, flamante refuerzo para este Clausura 2020 y que dio positivo en un control antidopaje, por lo que su transferencia fue nula y tuvo que volver a Pachuca.

De los demás refuerzos ni hablamos, esos que le costaron casi 40 millones de dólares a la directiva que lidera el también “galáctico” Ricardo Peláez: se contrató a Uriel Antuna, que ha demostrado estar sobrevalorado en el mercado cada que toca una pelota; José Juan Vázquez, al igual que en Santos, está lejos de pelear la titularidad con Chivas; Ricardo Angulo, Alexis Peña y José Madueña, borrados en el cuadro de Luis Fernando Tena, mientras que José Juan Macías está muy por debajo del nivel mostrado en León.

Un par de lesiones de sus delanteros no les han permitido estabilizar la ofensiva ante la baja del exgoleador Alan Pulido; sumado a esto, Oribe Peralta no vive el mejor momento de su carrera, puesto que no marca desde la fecha 4, pero antes de eso sumó 16 meses sin conseguir un gol. Para colmo de males, en la última semana dos jugadores se han puesto en el foco de la polémica: primero Antuna, que le respondió a un periodista deportivo ante las críticas que ha recibido; luego, el lateral Miguel Ángel Ponce empujó a un aficionado durante su llegada a Tijuana, puesto que éste le reclamó que “sudara la camiseta”, aunque el mismo “Pocho” confesó que fue una reacción desafortunada, pero se debió a que, durante la salida del aeropuerto, recibió “manotazos” en el pecho.

Así, las famosas “Chivalácticas” vivieron menos que lo esperado en la memoria de los fieles aficionados del cuadro tapatío: Diciembre 2019-Febrero 2020.