Taxista de Monterrey asegura que pasajera se hizo pasar por fantasma para no pagarle

La publicación de un taxista residente de Monterrey, se ha vuelto viral debido a que asegura haber vivido una inusual experiencia con una pasajera que con tal de 'no pagar su servicio', se hizo pasar por un fantasma.

Según comenta en Facebook el usuario Marcos Israel Sauceda Villegas, quien se presume es conductor de transporte público, recientemente tuvo como cliente a una joven que al llevarla a su destino le pidió que esperara un poco para ir por dinero y pagar el viaje, sin embargo, el chico recibió una inesperada sorpresa.

Presuntamente tras pasar cerca de 7 minutos de llegar al destino de su pasajera, en la colonia Moderna de Monterrey, una mujer salió de la vivienda donde entró la chica y ésta se le acercó para decirle que 'su hija había muerto hace 4 años', después de interrogarlo sobre que hacía estacionado ahí.

"Sale una señora y me dice si había dejado a alguien, le comento que esperaba a una chava que me iba a pagar y en eso me dice que era su hija pero que ya había muerto hace 4 años, y sucedía eso ya varias veces con varios conductores que subían su fantasma", detalla Marcos.

La publicación que terminó como una divertida anécdota en la red social, ha conseguido hasta el momento más de 4 mil reacciones.