Vandalizan IMSS; acusan desabasto

Personas que dijeron ser afiliadas al IMSS y pertenecer a las asociaciones Inspira, Vive Libre y Ofender a la Sociedad, pintaron y rompieron las puertas de cristal de las oficinas del instituto ubicadas en Paseo de la Reforma, en protesta porque desde el 14 de febrero, 750 pacientes sufren la falta del fármaco Bictegravir para tratar el VIH.

Sin detallar en qué clínicas, aseguraron que el desabasto se registra en Sonora, Sinaloa, Guadalajara, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Campeche, Chihuahua, Yucatán y Baja California.

Aunque fueron recibidos por Gabriela Paredes, coordinadora de Vinculación, y Luis Durán, coordinador de Planeación en Salud del IMSS, los inconformes los pintaron, les gritaron "no más mentiras" y los persiguieron hasta que éstos ingresaron a las oficinas del Seguro Social.

"Nos reciban o no vamos a cerrar Reforma. Si no sale Zoé Robledo, no nos vamos a quitar", afirmó Aldair Jiménez, activista y paciente. Sin embargo, Robledo, titular del Instituto, se encontraba en gira de trabajo en Sonora.

Ante ello, los manifestantes bloquearon los carriles centrales y laterales de Paseo de la Reforma.

Tras la protestas, organizaciones como AHF México y Fundación México Vivo lamentaron el curso que tomó la protesta y se pronunciaron a favor del diálogo.

El IMSS informó que del 16 de enero al 15 de febrero registra un surtimiento de medicinas para VIH de 96.5 por ciento, equivalente a más de 82 mil recetas.

Admitió que 3.5 por ciento de recetas no se ha surtido oportunamente y afirmó que redobla esfuerzos para eliminar este faltante y ayer mismo lanzó una plataforma digital en que la da seguimiento a las quejas relacionadas con el tratamiento antirretroviral.