Esta semana se llevó a cabo el informe anual de actividades del Poder Judicial del Estado. Nuestros subagentes, disfrazados de manzanas de Arteaga, nos reportan que para dicho evento literalmente se "echó la casa por la ventana", parecía incluso un informe del propio "góber" Miguel Riquelme, ya que al entrar a la Universidad Autónoma de Coahuila no se encontraba un lugar para estacionarse, y había más seguridad que en una gira presidencial de AMLO. En derroche no se escatimó, pues hubo un escenario a tres pantallas y con una superproducción de esas que suele aventarse el mandamás coahuilense en sus informes. Nuestros subagentes nos reportan que se pudo ver a la crema y nata de la burocracia de Saltillo y Torreón. Con tan solo tres meses y medio como el jefe del Poder Judicial, el magistrado 'influencer' Miguel Mery se quitó las ganas de sus aspiraciones como alcalde, y por ello el informe parecía de munícipe; incluso no faltó el funcionario estatal que se preguntó: "¿y quién pagó?".

Como es su costumbre, don Miguel hizo uso de sus redes para presumir los logros de apenas unos meses que lleva al frente de la corte estatal. Algo que llamó harto la atención fueron los murmullos de algunos saltillenses; resaltaban en aquel recinto cada vez que mencionaba los "logros", ya que, según decían, eran de la pasada presidenta Miriam Cárdenas Cantú, a la cual no le dieron ningún mérito. Aunque el festejo no paró ahí. Al finalizar el informe se ofreció una comilona "fifí" para 300 personas muy al estilo Coahuila con vinos del Valle de Parras y el cabrito que no puede faltar en la capital de la manzana, donde se dieron cita jueces, magistrados, alcaldes, funcionarios, empresarios y políticos. Otro detalle que llamó la atención fue que el gobernador no llegó a la comida, a decir de los subagentes, porque en tiempos de austeridad Riquelme ha preferido la discreción y mantenerse lejos de las pomposas fiestas que luego son tundidas por el sufrido pueblo en las inestables redes.

Finalmente el partido tricolor definió a los 16 candidatos que competirán para la beca más codiciada del estado, más conocida como una curul en el Congreso del Estado. La única que aún no recibía la venia bendita era la candidata de Acuña, y se decidió por María Eugenia Calderón Amezcua, quedando así listos los gallos del expartidazo, quienes saben que esta elección será de estructura y por tierra. Nuestros subagentes, disfrazados de sarape, nos comentan que ya tuvieron sus primeras encerronas. La primera de ellas fue con el "góber" Miguel Riquelme, donde además de darles la palmadita y sobadita en la espalda les comentó la importancia que tiene para el Gobierno el poder en el Legislativo o de perdido obtener la mayoría, ya que de lo contrario tendrían que poner todos y todas sus barbas a remojar. Y es que a diferencia del RIP… Perdón, PRI, que ya palomeó a todos sus candidatos, en el otro partido que se encuentra en cuidados intensivos, Acción Nacional, siguen los jaloneos entre quienes serán los ungidos por el presidente del partido, Jesús de León, que lo único que ha definido es la plurinominal para el compadrazo de su vidaza Guillermo Anaya, y de paso las estrategias para hacer la guerra al grupo que respalda al alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, encabezado por el exregidor de los taxis Ignacio García, a quien se le ha visto visitando mucho la capital del sarape, a decir de nuestros subagentes, para medirle las aguas al grupo de don Chuy. Y si por los partidos de siempre la cosa está complicada, en el partido de moda no es que el panorama esté mejor, ya que Morena sigue haciendo 'casting' de quién odia más al PRI o al PAN para poder seleccionar a sus becados. Al paso que van, terminarán por cambiarle el logo al partido por uno que indique que son el movimiento del reciclaje nacional.

Los que andan en plena temporada de cacería contra los conductores de transporte en línea o por aplicación son los muchachos de Autotransporte del Ayuntamiento de Torreón, quienes andan incluso poniéndoles cuatros a los miembros de este sistema de transporte público. Nuestros subagentes, disfrazados de semáforo descompuesto, nos comentan que lo que resulta curioso es que además de las trampas, como hacerse pasar por usuarios a fin de multar y decomisar los vehículos, los inspectores realizan este operativo a discreción, y solo contra los que están trabajando bajo la aplicación de Uber, porque a quienes sorprenden con la aplicación de DiDi los dejan pasar como si nada, dándoles a entender que ellos sí tienen un estatus legal. A decir de nuestros subagentes, lo curioso es que la gran mayoría de los conductores que trabajan bajo esta modalidad están dados de alta en ambas plataformas, por lo que surge la duda de si no habrá intereses ocultos en los operativos de autotransporte con la intención de que los asociados deserten de Uber y se queden solamente con DiDi, o alguien muy allegado a ese departamento compró muchas unidades y las tienen trabajando bajo esa aplicación. La cosa es que en la última semana quienes trabajan en esta modalidad de negocio tienen que sortear el día entre los operativos de la Policía Estatal de Coahuila, los tránsitos y todo el que porte una placa.

La que es experta para esconder la cabeza al estilo avestruz cada vez que surge un tema espinoso es la delegada de la Secretaría de Educación de Coahuila en La Laguna, Flor Rentería, quien cada que sale a la luz un hecho lamentable referente a alguna escuela en la región hace hasta lo imposible para evitar los cuestionamientos de la incómoda prensa. Desde que el año pasado que fue impuesta en la delegación, doña Flor ha tenido que sortear, bueno, es un decir, varias tragedias sensibles, como la muerte de un menor en un hecho presuntamente relacionado con el 'bullying', ocasión en la que se las vio negras al tratar de que este hecho no marcara a la institución que representa, y al final salió bien librada. Luego ante los hechos ocurridos en un colegio de Torreón la funcionaria intentó esquivar a la prensa, pero la presión era tanta que no le quedó otra que intentar responder, y cuando apenas creía que respiraba sucedió otro hecho lamentable en un jardín de niños, donde se presentaron denuncias de abuso sexual en contra de un intendente y, para variar, doña Flor tampoco quiso dar la cara. El caso es que la funcionaria no acababa de respirar por ese hecho, con todo y las sabias aclaraciones que dio: "algunos casos salen de nuestras manos", cuando de nueva cuenta otra situación se presentó en un colegio privado. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, dicen que con esas respuestas han optado por decirle a la maestra que mejor siga escondiéndose de los medios.

Resulta muy sospechosa, por decir lo menos, la concesión que obtuvo una empresa para la recolección y tratamiento de la basura en Lerdo, pues, según varios ciudadanos que practican el deporte del "sospechosismo", no se justifican, por el tamaño de la zona urbana de la ciudad, los casi cinco millones de pesillos mensuales que costará el servicio, sobre todo porque aún es hora que no se sabe cuál será el destino del departamento de Limpieza, pues primero se dijo que los liquidarían, y luego de que el sindicato iniciara una serie de protestas, la Administración del priista Homero Martínez entró en pánico y optó por prometerles la reubicación, es decir, pagar doble; ¿pues qué sentido tendrá entonces la privatización del servicio y significará un pago doble? La concesionaria que se hará cargo de recoger la basura ya incumplió con los plazos establecidos y se dice que empezarán a operar el próximo 10 de marzo, por lo que es hora de que en el municipio se pregunten: "¿y qué harán mientras se hacen ajustes a las rutas?". Los que han empezado a dar ideas son los pocos regidores de la casi nula oposición, quienes han sugerido que el mismo departamento de Limpieza podría encargarse del trabajo, si recibiera el apoyo de las autoridades, claro está, pues de los veinte camiones con los que cuentan, la mitad están descompuestos, y en lugar de repararlos el alcalde optó por la millonaria concesión. Sus intereses... Perdón, motivos tendrá, dirían los clásicos.