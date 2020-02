Star Wars prepara cinta sin concretar si sería para cines o Disney+

Star Wars continúa meditando hacia dónde dirigir sus pasos tras cerrar en diciembre su tercera trilogía y este viernes el portal Deadline aseguró que la saga galáctica está preparando un nuevo filme que podría estrenarse en los cines o directamente en la plataforma digital Disney+.

El director J.D. Dillard, que ha firmado las películas "Sleight" (2016) y "Sweetheart" (2019), y el guionista Matt Owens, quien ha trabajado en series como "Agents of S.H.I.E.L.D." o "Luke Cage", son los dos principales cerebros de este nuevo proyecto de "Star Wars".

Según Deadline, la trama de esta película se ambientaría en el planeta sith de Exegol, que se dio a conocer en la última entrega de la saga hasta la fecha: "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" (2019).

La clave de este nuevo largometraje, que todavía está en una fase inicial de su desarrollo, es si se estrenaría en la gran pantalla o si se lanzaría en Disney+, algo que los responsables de Star Wars aún no han decidido.

La saga no tiene previsto estrenar ninguna película este año después de que en diciembre lanzara "The Rise of Skywalker", que obtuvo unas críticas tibias por parte de la prensa y que recaudó 1,069 millones de dólares, un gran botín, en términos generales, pero una cifra decepcionante para el contexto de Star Wars (es la película con menos ingresos de la última trilogía).

De cara al futuro, se sabe que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, está trabajando en una nueva película para "Star Wars"; y que Rian Johnson, el director de "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017), tiene planes para abordar una nueva trilogía.

Por otro lado, David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de la exitosa serie "Game of Thrones", abandonaron el pasado octubre el proyecto que tenían en "Star Wars" de crear otra serie de tres películas.

Finalmente, The Hollywood Reporter aseguró en enero que "Star Wars" ha tanteado a Taika Waititi para que se ponga al frente de una película, pero desde entonces no se ha sabido nada más al respecto