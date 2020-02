Lagunera denuncia en redes desabasto de medicamento en clínica 71 del IMSS

Por medio de redes sociales, una lagunera realizó una denuncia debido al desabasto de medicamento en clínica 71 del Seguro Social, en Torreón.

El material en cuestión, muestra a la mujer grabando en el interior de un carro mientras narra que al acudir a dicha clínica a surtir su medicamento mensual, el empleado le comunica que no hay, así como tampoco quimioterapias.

"Estoy afuera de la 71, vine por mi medicamento del mes que es Letrozol de 2.5, es un médicamento que yo debo de estar tomando por 5 años", detalla la protagonista del clip.

Así mismo la mujer expresa sentir tristeza e impotencia por la falta de medicina en la institución del gobierno federal, ya que aunque ella tiene las posibilidades de costearse el tratamiento que requiere, otras personas no gozan de los medios suficientes para conseguir sus medicamentos.

"Me da mucho miedo que se esté perdiendo la empatía. Ahorita que voy por el medicamento el chavo que me atiende me dice que no hay, ¿entonces qué, me muero? y él me dice: Ay, señora, no sea exagerada", agrega respecto a la actitud del joven que la atendió, enfatizando que pese a no ser culpa de él, se siente triste por la falta de preocupación hacia los más necesitados.

Entre lagrimas la mujer resalta que de estar dentro de sus posibilidades, se encargaría de brindarle ayuda a quien necesite de medicamento, recomendando al público que aunque no cuenten con los medios para ayudar, se solidaricen y muestren empatía a los demás.

"Si tú tienes medicamentos, si tu puedes hacer algo por los demás, contácteme y vamos a hacer algo. Esto no puede seguir así", comenta para finalizar el clip.