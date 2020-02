Adelantan evidencia de Fiscalía contra Genaro García Luna

Los elementos fueron difundidos este viernes por el periodista, Alan Feurer, de The New York Times, desde su cuenta de Twitter.

Adelantó que esas pruebas, contra el acusado de aceptar sobornos del cártel de Sinaloa, son mensajes interceptados, “no necesariamente propias de García Luna”, y descargas de sus dispositivos.

Actualmente el exsecretario de Seguridad Pública mexicano, está en una cárcel de Nueva York y su abogado, César de Castro, ha dicho que no negocian un acuerdo de culpabilidad y buscan ir a juicio sin aceptar su responsabilidad por los cuatro delitos que se le imputan: tres por narcotráfico y otro por falsedad de declaración, mismos por lo que podría ser condendo a entre 10 años y cadena perpetua.

Aunque Calderón convirtió el combate al crimen organizado en uno de los ejes principales de su mandato en México, las autoridades en Estados Unidos acusan que el alto mando policíaco estuvo involucrado de manera directa con los criminales a los que debía combatir.

Anteriormente, Feurer había dicho que García Luna podría declararse culpable de recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa y colaborar en la investigación de la organización criminal que presidió Joaquín “El Chapo” Guzmán y cuya titularidad se atribuye hoy a Ismael “El Mayo” Zambada.

Here's a look at some of the evidence that prosecutors have against Genaro Garcia Luna, the Mexican security official accused of taking bribes from the Sinaloa cartel.

It includes intercepted comms (not necessarily Garcia Luna's own comms) & downloads from his electronic devices. pic.twitter.com/HDQTq9DOKs