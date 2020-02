Celebridades se unen para apoyar a Quaden Bayles, el niño que quería suicidarse

El material en cuestión que fue difundido por la propia madre del menor, con la intención de crear conciencia de las consecuencias que pueden derivar del acoso escolar, muestra al pequeño de sólo 9 años llorando desesperado, mientras le suplica a su madre que le proporcione algún objeto con el que pueda acabar con su vida.

Ante las estremecedoras imágenes, cientos de internautas no tardaron en mostrar su indignación, así como solidarizarse con la situación del niño, enviándole mensajes de apoyo.

Así mismo, el actor australiano Hugh Jackman, se ha unido a la causa compartiendo un video a través de su cuenta en Twitter con el que dedicó un emotivo mensaje para el infante.

"No importa qué, tienes un amigo en mí. Quaden, eres más fuerte de lo que crees, amigo. Todos, seamos amables unos con otros. El acoso no está bien, punto", comentó Jackman.

El apoyo para Bayles no terminó ahí, pues Brad Williams, actor estadounidense que también padece de enanismo, se ha pronunciado a favor del niño creando una página a través de GoFund Me, con el objetivo de reunir el presupuetso suficiente para obsequiar a Quaden y su madre un viaje a Disneylandia.

"Esto no es sólo para Quaden, es para cualquiera que haya sido acosado en sus vidas y le hayan dicho que no era lo suficientemente bueno. Demostremos a Quaden y a otros que hay algo bueno en el mundo y que lo merecen", detalló el también comediante.

Update! We raised 25k! I’m speechless. Many other people and celebrities have started their own campaigns of awareness and that’s great. Doesn’t matter where the help comes from as long as they are legit. I’m talking to his family to schedule the trip! https://t.co/bmRnGiSWil