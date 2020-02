Las palabras tienen palabra

El oftalmólogo —el médico que trata las enfermedades de los ojos— me ha dicho que debo usar lentes porque, como uso mucho la computadora, tengo la vista cansada. ¿Usar lentes doctor? Pues si tengo la vista cansada, ¿no será mejor usar una silla?

Al doctor no le cayó nada en gracia mi chistecillo y me explicó que es normal que mucha gente utilice anteojos —así dijo— para ver, incluso desde muy temprana edad. Yo le dije: “principalmente los árbitros, que esos siempre se hacen como que no ven cuando les conviene…”. El doctor otra vez se negó a reírse.

Tengo un compadre al que le encanta decir la frase: “¡estás viendo y no ves!” y la usa mucho cuando, en el futbol, el árbitro marca una falta en contra de su equipo. Yo digo: “ese árbitro necesita ponerse unos espejuelos” y mi compadre responde: “pues de perdido que se ponga lentes…”. “Espejuelos” es otra manera de llamarle a los lentes.

Específicamente los lentes son los cristales que tienen aumento y llamamos armazón pues, a eso, a la pieza de plástico o metal en la que están montados los lentes… los cristales. Es el mismo caso de los espejuelos, que están montados en los anteojos — o sea el armazón— pero por facilidad y costumbre, les llamamos lentes, espejuelos y anteojos a todo el producto completo.

¿Y porqué se llama “anteojo”? Pues porque obviamente se ponen antes de los ojos, o frente a ellos. ¿Y qué me dice de las “gafas”? Los españoles acostumbran a llamarles así a los lentes, pero para poder usar ese nombre deben poder sujetarse de las orejas. “Gafa” o “gafas” se usan por igual —es decir, la palabra en singular o en plural— para los anteojos; algunos lingüistas dicen que el origen de la palabra “gafa” es “gancho” —algo así como un “garfio”— pero otros estudiosos ponen el grito en el cielo cuando escuchan esta versión y, en cambio, aseguran que el nombre de “gafa” se formó en honor a uno de los primeros oculistas de la historia, el árabeandalusí Muhammad Ibn Aslam Al-Ghafiqi. De su nombre “Al-Ghafiqi”, según esto, derivó “gafa”. ¿Cuál será la versión buena? Usted tome la que guste. Son también lentes las llamadas antiparras; los quevedos que son lentes circulares que se sujetan en la nariz; el monóculo que es un lente para un solo ojo; los impertinentes, que son los anteojos con manija que usan algunas señoras… y los lentes de contacto, que son los que van adentro, sobre el ojo.

Y como se me ha terminado el espacio y no quiero ser impertinente —o sea, molesto y desagradable—, mejor ahora me despido de usted. Hasta luego. Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios: [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo

Cuando tengo mucho sueño, ¿tengo soñolencia o somnolencia? ¿Cuál es la correcta? pregunta Marcos Ayala.

Soñolencia o somnolencia es lo mismo y se puede decir en ambas formas. Es la pesadez motivada por el sueño, las ganas de dormir.

Dijo Woody Allen: “Hay que trabajar ocho horas y dormir ocho horas… ¡pero no las mismas!”.