Un crítico de la fotografía

Dada la cercanía con otros Pueblos Mágicos, aprovechamos el tener cerca a Xilitla, S.L.P.; Dolores, Hidalgo; y Jalpan de Cánovas en el estado de Guanajuato; así como mi visita a la Hacienda de San Gabriel del estado de Guanajuato a tan sólo 10 kilómetros de León, propiedad del expresidente Vicente Fox y su esposa y otras poblaciones más de las que conservo cientos de fotografías en mi celular, el cual lamentablemente perdí la noche del 12 de diciembre en un taxi; sin embargo muchas de esas fotos quedaron en mi tableta.

A través de los años me volví un crítico tácito de docenas y docenas de fotografías que aparecen en este periódico El Siglo de Torreón, próximo a cumplir el centenario de su fundación y ¿por qué crítico? Por la razón de que revisaba, sobre todo en la sección de “Nosotros” fotografías tomadas por fotógrafos “profesionales” que verdaderamente no cumplían para nada los tips que hacía más de cuatro décadas me habían enseñado los Papadakis y otra cosa, ¿cómo era posible que hubieran pagado tantos pesos por su publicación? y lo justificaba por el hecho de que los que pagaban eran neófitos en el arte de la fotografía.

Me voy a permitir poner algunos ejemplos, afortunadamente en forma positiva, la mayoría de las observaciones que llamaron mi atención al tema de tan solo las fotografías que se publicaron en un solo día, el lunes 10 de febrero en la sección de deportes con motivo de la carrera del Medio Maratón y 5-K de El Siglo de Torreón y vayámonos a la página de portada donde aparecen los deportistas masculino y femenino que llegan en primer lugar a la meta, tomadas por el señor Jesús Galindo las cuales llenan los requisitos que me enseñaron don Aristóteles y doña Alicia de Papadakis: bien centradas y sobre todo no “mutilan” ninguna parte de sus cuerpos, lo mismo observo en la página número 2, con la llegada de Hernández que llega en primer lugar en la carrera 5-K tomada por el mismo fotógrafo. Otra fotografía, por cierto en movimiento, bien centrada tanto de la parte de arriba y abajo y de ambos lados laterales tomadas también por el señor Jesús Galindo. En relación a las fotos que se toman en movimiento se prestan a que tienen que ser en un momento preciso que se dé el flachazo que es en fracciones de segundo para tomar una fotografía “perfecta”, no así cuando se están tomando fotos donde nos podemos tomar el tiempo necesario para lograr una buena foto.

Otro ejemplo de una buena fotografía, según mi percepción, es la que aparece con el título de Orioles son campeones en la Liga Mayor de beisbol, donde observamos que está muy bien centrada, no se mutila a ninguno de sus componentes a la cual clasifico como “muy buena fotografía”. Coincidiendo con la entrega de los Oscar el domingo 9, en esta fecha, 10 de febrero, vemos en la sección de Espectáculos en su primera plana en la parte inferior, cuatro fotografías que si mal no recuerdo se catalogan como de “medio cuerpo” en donde vemos a cuatro de los ganadores, tres de ellas la de Reneé Zellweger, Brad Pitt y Laura Dern que a mi parecer llenan los requisitos para esta clasificación, no así la de Joaquin Phoenix que no entra en este grupo. En la plana número dos tan solo una fotografía de las ocho que aparecen considero que llena los requisitos para clasificarla como una regular fotografía.