De Inglesita

A una semana de que se diera a conocer la sanción impuesta por la UEFA al Manchester City, todavía hay muchas incertidumbres al respecto de lo que pasará al concluir la temporada. Hasta el momento, éstas son las certezas que se saben. Recordemos que esto no es nuevo. En su día, tanto el PSG como el City fueron sancionados con 50 millones de euros por incumplir las normas del Fair Play Financiero. Este mecanismo tiene el propósito de que los clubes no comprometan su futuro con grandes despilfarros (la mayoría realizados en fichajes) como fue en su día la transferencia de Neymar al club francés. Básicamente, consiste en no gastar más de lo que se ingresa.

La noticia que cayó en San Valentín en las oficinas del conjunto azul habla de dos años sin poder tener participación en competiciones europeas: esto es Champions League y Europa League, además de una multa de 30 millones de euros, la cual seguramente no signifique gran cosa para ellos. Sin embargo, no se conocen detalles por parte del comunicado de la UEFA, ya que deberá esperar a que el Manchester City presente la apelación con el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) para darlos a conocer. Tiempo atrás, Der Spiegel, revista alemana, de la mano de Football Leaks, sitio que ha filtrado documentación vinculada a contratos futbolísticos, publicó que el Manchester City había hecho trampas para vulnerar el Fair Play Financiero. Pues bien, los citizens nunca negaron la información, sino que únicamente señalaban que esos archivos fueron conseguidos ilegalmente. SEGUNDO TIEMPO El jeque Mansour bin Zayed, propietario del club inglés, también forma parte de la familia regente de Dubái. Posición que fácilmente le da control sobre las empresas de esta ciudad árabe, por ejemplo, Etihad, aerolínea que patrocina, entre otras cosas, al estadio y jersey del equipo de Manchester. El modo de operación consistía en autofinanciamiento a través de transacciones pantalla. Por ejemplo: el City requiere ingresar 80 millones de euros por un patrocinador, pero su contrato con éste marca únicamente 50 millones. La solución era que esos 30 restantes se transferían por fuera. Era un préstamo obligado. Estas certidumbres son las que sabemos gracias al semanal germano. Habrá que esperar a la apelación para que la UEFA de a conocer los detalles, ya que esta investigación viene de años atrás, y el problema no es solo este acto de corrupción, sino también la oposición a la investigación y el tono beligerante con el que se dirige el club inglés al organismo europeo, incluso ha habido amenazas directas por “tumbar” prácticamente las normas de este Fair Play Financiero, y desde ahí, es prácticamente imposible competir. Los supuestos nos hablan de que Guardiola se iría, porque dos años sin Champions es mucho para un entrenador como él. Lo cierto es que recientemente dijo que está al 100% con el club. ¿Pero los demás? Tendremos que ver si las estrellas del City están dispuestas a esperar, y posiblemente a recortarse el salario para continuar. Otras hipótesis hablan de que la Premier League podría quitarle los títulos ganados anteriormente en el periodo en que sucedió esto, e incluso terminar por descenderles de categoría. TIEMPO EXTRA El domingo 1° de marzo se disputará la final de la Capital One Cup entre Aston Villa y Manchester City. El campeón tiene plaza segura en Europa League, pero en caso de que los citizens ganen, esta plaza se va a la tabla de la Premier League. De modo que hasta el octavo puesto tendría sitio en esta competición continental. *Óscar Parra Silva *[email protected]