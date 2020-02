Preparan festival urbano en Gómez

Con la invitación de la rapera guanajuatense Lorena Padme, el breakdancer lagunero B.boy Gato, y el artista Tinoco (integrante de Unicirclo Laguna), la Dirección de Cultura de Gómez Palacio ha anunciado una serie de actividades en el Skate Park de esa ciudad (que se ubica en la colonia San Alberto, en bulevar de los Maestros y calle Iglesia de Mileto), referente a los llamados Jueves Urbanos.

Raúl Gómez Ruelas, quien es coordinador del proyecto, recalcó que las actividades arrancaron la tarde de ayer jueves, y que éstas tendrán réplica los próximos 27 de febrero y 5 de marzo.

"El hecho de que lo estemos haciendo en el Skate Park, que serán tres jueves consecutivos, sirve de preámbulo para que el sábado 7 de marzo llegue un festival grande que estamos haciendo en conjunto con la Dirección de Juventud, que es dentro de un programa contra la adicción a las drogas que se llama 'Nel, yo paso'".

En el festival del 7 de marzo habrá premios para los participantes de las batallas de rap: mil pesos para el ganador, 500 para el segundo. Además de un concurso de breakdance con los mismos incentivos económicos.

"Va a haber exhibición de skate, de patinetas, va a haber foodtrucks y va a haber exhibición de grafiti, que está bajo la coordinación de Mack de 2 Elementos Crew, y ya cuenta con varios grafiteros invitados y reconocidos de aquí, de la Comarca Lagunera. Todo eso será el sábado 7 de marzo, y por eso decidimos hacer los Jueves Urbanos en el Skate Park, como promoción a ese festival en grande", indicó Gómez Ruelas.

Uno de los grandes invitados a estos Jueves Urbanos es Edgar Ulises Villagrana, mejor conocido como B. boy Gato, quien es uno de los breakdancers más reconocidos, no sólo en La Laguna, sino en todo el país.

"Va a estar compartiendo su experiencia de vida, como de que ha salido de las calles, una experiencia motivacional para los chavos, para demostrar que sí se puede vivir de esto, como lo ha hecho B.boy Gato, a través del breakdance".

B.boy gato cuenta con una amplia trayectoria en el baile urbano. Su arte lo ha llevado a participar en torneos realizados en países como Alemania, Holanda, Grecia, Estados Unidos, Canadá, entro otros, donde incluso ha impuesto récords mundiales. También ha recorrido el territorio mexicano de punta a punta.

En una entrevista otorgada anteriormente a la revista Siglo Nuevo, suplemento de esta casa editora, B.boy Gato compartió que: "Yo te puedo decir que soy de aquí y represento a Torreón, o no sólo a Torreón, represento a México. He representado a México en eventos importantes. A lo mejor no es algo que se reconoce mucho esto del baile (urbano), pero pues es una buena disciplina que motiva a los jóvenes, que les hace cambiar sus vidas".