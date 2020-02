'Yo los invito a que hablen al 911', dice Zermeño sobre señalamientos

De nueva cuenta el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, se refirió a la operación del número de emergencias 911. Reiteró que se trata de una vía de comunicación con tardanzas y también arremetió contra las críticas de la oposición en cabildo, específicamente de la fracción del PRI.

Fue durante el miércoles que la síndica de vigilancia, Dulce Pereda, reclamó a Zermeño por los señalamientos que ha hecho desde el lunes al 911, sistema del que negó que existan demoras por tratarse de una operación en "tiempo real". Pidió además al alcalde "informarse bien" sobre el funcionamiento de esa línea.

"Yo no entiendo, ya lo indicó la Secretaría de Seguridad, ellos saben cuando entra una llamada al 911 y están revisando en tiempo real, el señor no sabe con exactitud, no le han informado bien ese tema", reclamó Pereda.

Durante el jueves Zermeño aseguró que "así son estas gentes, todo lo ven mal, todo lo ven negativo, yo no quiero entrar en polémicas de ninguna especie, cuando lo único que recibes es críticas de cualquier cosa... Yo los invito a que hablen al 911 o que vean los reportes que tenemos de gente que ha tenido necesidad de alguna emergencia, las tardanzas que hay".

Reiteró que las críticas al sistema 911 las ha realizado en diversas ocasiones y precisamente por ello han puesto a disponibilidad de la ciudadanía el número directo de la Policía Municipal (729-00-99).

Incluso retó a los ediles de oposición a que se establezca un diálogo con fundamentos respecto al 911 y el trabajo de seguridad en general dentro del municipio, aunque hasta el momento compara sus señalamientos con situaciones sin "sentido".

"Francamente es como las redes sociales, no hagas caso de aquello que no tiene sentido, cuando quieran que entremos en ver temas de manera seria los vemos...Lo hemos dicho, no de ahora, de hace tiempo, por eso tenemos otro teléfono para que la gente se comunique directamente a la dirección de seguridad".

Dijo que cuando existen necesidades de auxilio inmediato entre la ciudadanía, las respuestas en el 911 registra tardanzas de mínimo 15 minutos.

"De nada sirve que llegue 15, 20 o 40 minutos tarde, hemos tenido reportes donde se recibe mucho más tarde", sentenció.

Polemizan