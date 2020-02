VIDEO: Sacerdote rocía agua bendita con ayuda de una manguera

Un sacerdote se ha vuelto viral en redes gracias a un video en el que aparece rociando agua bendita a un grupo de creyentes con una manguera, desde el interior de una iglesia ortodoxa.

Según recogen medios internacionales, los hechos fueron registrados durante el 19 de enero en Moscú, Rusia, donde el sacerdote optó por un inusual método para cumplir con su labor como religioso, rociando el agua bendita con ayuda de la herramienta de jardinería.

En el clip que fue registrado pro un testigo, se aprecia al padre aventar los chorros de agua al público, quienes no parecen disgustados por la idea.

Vajtang Kipshidze, funcionario de la iglesia, comentó a medios locales rusos que no veía problema con lo sucedido, pues no hay nada 'escandaloso' con las acciones del religioso.

"En la Epifanía, las personas son rociadas por agua bendita. Cómo se hace es un detalle técnico, una cuestión de gustos. No hay escándalo. Rociar a los creyentes en Epifanía es una práctica normal. Exactamente el cómo, depende del sacerdote en particular y su relación con los feligreses. Si lo perciben normal, entonces no veo ningún problema aquí", detalló.