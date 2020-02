Cámara de Diputados se solidariza con el paro nacional de mujeres

Este miércoles en redes sociales circuló una convocatoria anónima para que el próximo 9 de marzo haya un "Paro Nacional" y que todas las mujeres del país salga a las calles, no acudan a sus trabajos, no asistan a las escuelas y no acudan a las plazas comerciales, el lema de esta convocatoria es: "¡El nueve ninguna se mueve!".

Después de esta convocatoria, la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), informó que desde la Mesa Directiva se autorizó el garantizar el pago a todas las trabajadoras de San Lázaro que se quieran sumar a este movimiento. Antes de finalizar la sesión ordinaria, Laura Rojas hizo una recomendación a todos los coordinadores parlamentarios de San Lázaro para que les extiendan este permiso para las mujeres de sus fracciones y el próximo 9 de marzo se permita solidarizarse.