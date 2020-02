Conquista en redes dibujo de 'Nami' de One Piece al estilo de otros Animes

Una dibujante ha conseguido conquistar a usuarios y fanáticos del Anime, gracias a una interesante ilustración en la que muestra al personaje 'Nami' de One Piece, al estilo de otras series.

'Winter7th', como es conocida en redes sociales, se dedica a compartir 'fanarts' de algunos de sus personajes favoritos de Anime, especializándose en combinar estilos y detalles de diferentes series, tal como es el caso de lo que ha hecho con 'Nami'.

La joven dibujante ha imaginado e ilustrado a la protagonista femenina de One Piece, al estilo de Naruto, Dragon Ball, Demon Slayer, Bleach, Boku no Hero Academia y Attack on Titan.

Cabe destacar que no es la primera vez que 'Winter7th' hace una ilustración similar, ya que lo ha hecho con otros personajes como 'Elizabeth' de Nanatsu no Taizai y 'Edward Elric' de Fullmetal Alchemist.