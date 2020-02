Destaca AMLO mejoras laborales y buena relación con la iniciativa privada

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha logrado mejorar las condiciones laborales de los mexicanos y al mismo tiempo ha mantenido una buena relación con la iniciativa privada.

Tras el anuncio de la inversión de Microsoft en México de mil 100 millones de dólares (mdd), el mandatario destacó algunos logros que ha tenido su gobierno, como la firma del T-MEC y el aumento del salario mínimo.

"Hemos llevado a cabo una política administrativa con finanzas públicas sanas, no hay déficit en términos reales, no estamos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, no tenemos problemas de inflación", destacó.

En conferencia de prensa, López Obrador mencionó que, además, el peso se ha apreciado y "es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar, no está aumentando la deuda pública, aumentó el salario mínimo".

Respecto al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), comentó que esto ha permitido que México tenga un acceso de libre exportación al mercado de América del Norte, la economía regional más importante.