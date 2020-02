Desconoce AMLO investigación a Peña Nieto

Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre una supuesta investigación al exmandatario Enrique Peña Nieto dentro del caso que se le sigue a Emilio Lozoya, la cual dijo desconocer.

"No tengo información yo, no tengo elementos para sostenerlo", señaló el mandatario, quien no obstante aclaró que la Fiscalía es autónoma, lo que significa que "no me informa, no tiene por qué, es una institución independiente".

Ver más: Indagan a Peña Nieto por caso Lozoya

Y respecto a si su gobierno en particular tiene elementos para presentar una denuncia contra el expresidente priista, López Obrador reiteró que esto solo se realizaría si los ciudadanos reúnen firmas y se realiza una consulta para que "la gente decida si se presenta una denuncia, no solo contra el expresidente Peña sino en contra de todos los expresidentes del periodo neoliberal".

"No es mi fuerte la venganza", insistió AMLO.

Como se informó oportunamente, Peña Nieto estaría siendo investigado en un caso de corrupción del más alto perfil en los últimos años, según información de un funcionario judicial de México para el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Tales investigaciones, según informa el medio estadounidense, estarían ligadas al caso que se lleva en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Peña Nieto, quien actualmente se encuentra detenido en España y está en espera de una solicitud de extradición para este país.