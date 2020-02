LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Todos sabemos bien lo que es un político o una política: un hombre o una mujer que se dedica a las cosas del gobierno. A los políticos en México siempre los traemos "entre ceja y ceja", o sea que los miramos con una prevención desfavorable. Por supuesto que hay todo tipo de políticos, entre los que buscan servir a la gente y otros que buscan servirse, viendo cómo pueden sacarle partido personal a su puesto.

En concreto, un político es el que se dedica a la política -pues obvio- y la política es la actividad pública, la que sirve al pueblo. Y cuando digo "pueblo" en realidad debería decir "ciudad" o bueno, a la sociedad en general, porque de ahí viene el origen de la palabra.

Es del griego politiké y su significado es algo así como: "el arte de los ciudadanos" o "el arte de vivir en sociedad". Porque ¡vaya que es un arte! No es fácil organizarnos como sociedad porque cada quien piensa y actúa diferente, y para eso debería servir la política: para poner orden a la ciudad y a sus habitantes, los ciudadanos.

Claramente detectamos la raíz polis en la palabra política y, como seguramente sabrá usted, esta raíz significa "ciudad". Otras palabras como cosmopolita -que significa "ciudadano del mundo"- y policía, entre otras, tienen esa misma raíz. En el caso de "policía", originalmente no era precisamente la persona que se encargaba de cuidar la seguridad del ciudadano, sino que el policía cuidaba que se cumplieran la política, o sea las reglas. Es parecido pero no es lo mismo, ¿eh?

Si me lo permite me regreso al tema de política, porque resulta que tengo una familia política numerosa y para colmo, algunos son dedican a la política… ¿y qué le vamos a hacer? Por lo pronto, ahí está otro significado de política: el parentesco que se adquiere cuando contraen matrimonio dos personas. Así, la suegra es la madre política, el cuñado es el hermano político, la nuera es la hija política y así sucesivamente… todos tratándose entre sí muy políticamente. ¿Cómo? Pues sí, ese es otro significado de político: demostrar cortesía, portarse con buenos modos. Por eso decimos: "es que Juanito es muy político…" con el sentido de que es muy cortés y servicial.

En la mayoría de las empresas existen reglas y procedimientos que se supone que se diseñan e implementan para que todo funcione mejor, pero todos sabemos que no siempre es así. "Usted disculpe señor, pero no puedo hacer lo que usted me solicita… es que son políticas de la empresa". Y ahí, con un poder supremo e infinito, se fregó el asunto y nada se puede hacer ante la omnipotente "política de la empresa".

Y como mi política es no echar tanto rollo, querido lector, ahora muy políticamente le digo: ¡hasta luego!

