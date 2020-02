¿Y ahora quién podrá defenderlos?

Siempre está más oscuro, solía decir el senador John McCain, antes de ponerse totalmente negro. Y es que así se vislumbra el horizonte electoral en este momento para el Partido Demócrata. Con Bernie Sanders consolidándose como el puntero (aunque es Pete Buttigieg quien va a la cabeza por un pelo en términos de delegados obtenidos) para alzarse con la nominación, Donald Trump se perfila hoy como el favorito para ganar la elección presidencial en noviembre. El saldo palmario de Iowa y Nueva Hampshire es un campo fragmentado de candidaturas, un voto balcanizado y una serie de interrogantes poco halagüeñas para las aspiraciones y viabilidad el partido de recuperar la Casa Blanca. Más aún, es difícil visualizar cómo podrían mejorar en el corto plazo esas perspectivas; de hecho, podrían empeorar.

Esos resultados apuntan a la incapacidad de los actuales punteros para formar una coalición que posteriormente se traduzca en victorias en los estados clave del colegio electoral. Encuestas de salida en Nueva Hampshire sugieren que el perfil sociodemográfico del voto a favor de Sanders no solo fue más estrecho y menos profundo que en 2016; muestran que más de dos tercios de sus votos provienen de quienes también lo apoyaron ese año y que obtuvo ahí el menor porcentaje de votos comparado con ganadores demócratas previos. Estos datos duros además abren interrogantes puntuales sobre si Sanders puede como candidato armar un rompecabezas de coalición lo suficientemente amplia y representativa a nivel nacional como para convertirse en presidente. Por su parte, Joe Biden y Elizabeth Warren, considerados hasta enero como los principales contendientes, se colapsaron, con números en el caso de Biden aún más débiles de lo previsto. Mientras que en el ala progresista del partido Sanders parece haberle ganado ya el pulso a Warren, el centro está fragmentado en cuatro precandidaturas: Buttigieg, una resurgente Amy Klobuchar, Biden y el caballo negro de la primaria Demócrata, Mike Bloomberg.

Con la precampaña enfilada hacia dos estados sociodemográficamente más representativos del país -Nevada y Carolina del Sur- Buttigieg y Klobuchar enfrentarán la dura prueba de competir en zonas con mayor diversidad racial, cuando ambos atraen niveles ínfimos de apoyo de votantes afroamericanos y latinos. Para Biden, su colapso en Nueva Hampshire, donde no ganó un solo delegado y obtuvo menos del 9% de los votos y el respaldo de menos de uno de cada diez demócratas menores de 45 años, tiene a muchos analistas y estrategas cuestionándose si puede forjar, a partir de Nevada y sobre todo Carolina del Sur (por el peso del voto afroamericano), una hoja de ruta que le dé renovada viabilidad y mitigue dudas sobre su capacidad para manejar los rigores de campaña a una edad avanzada. Ahora es muy posible que después de Carolina del Sur, Sanders habrá ganado tres de las cuatro primarias. Si Biden no resurge y el voto de centro sigue atomizado, Bloomberg, quien ha apostado todo a los 14 estados -y sus 1,357 delegados- que están en juego en el llamado supermartes el 3 de marzo, se convertirá en la opción para muchos demócratas convencidos de que la candidatura de Sanders los llevaría al despeñadero electoral. El problema es que si bien el ex alcalde viene subiendo en las encuestas, la mayoría de las proyecciones le dan 5% de posibilidades de ganar la nominación. No sería ocioso contemplar que por primera vez desde 1952, ningún precandidato llegue con los 1,991 delegados necesarios para alzarse con la nominación, con lo cual el escenario de una convención que tenga que decantarse por Sanders o Bloomberg podría fracturar al partido de manera irremediable camino a las urnas en noviembre. Mientras tanto, Trump sólo se frota las manos. Ciertamente no será el Chapulín Colorado el que salve a la campaña demócrata, pero tampoco está claro quién lo podría hacer en este momento.