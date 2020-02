VIDEO: 'Avaro, codito'; niño lanza amenaza al ratón de los dientes

A través de redes sociales un niño envió una amenaza al ratón de los dientes luego de que le dejara 100 pesos debajo de la almohada.

'Te dejé un diente blanco, sin caries', aseguró el menor.

Además, agregó que si no le volvía a dejar un 'premio', el que quedaría sin dientes sería el mismo ratón.

El video en poco tiempo rebasó las 3.5 millones de reproducciones en la red social, donde internautas generaron opiniones divididas sobre los hechos.

"Disculpen pero no me parece correcto q un niño se exprese así, no es correcto que los padres lo permitan, por mucho que sea un vídeo no está bien", escribió una internauta.