Apareció el tranvía turístico abandonado en Cuatro Ciénegas

Sobre la calle 27 de junio esquina con Alonso Ríos de la colonia 26 de Marzo, apareció el tranvía turístico, abandonado y en mal estado.

El ex regidor de la cartera de Hacienda de la administración pasada, Sergio Alejandro Zúñiga, explicó que la unidad tiene dos años en el sitio, y dijo que no hay documentos en la Presidencia Municipal que indiquen la propiedad o de comodato de la misma, por lo qué las autoridades durante su periodo no se hicieron cargo del vehículo.

En noviembre en el festival del globo, personal de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) le dio uso y lo dejó nuevamente en la colonia 26 de Marzo, recordó el funcionario municipal.

Expuso que se realizó el cambio de la mesa de administración de la OCV y seguramente todavía no hacen la entrega completa, por la situación de aparente desacuerdo entre la directiva saliente y la entrante.

Explicó que la declaración de la supuesta desaparición del tranvía y el rumor de su venta por parte de una funcionaria de la administración anterior, dañaron la imagen de dicho gobierno municipal.

Sostuvo que el transporte turístico está en mal estado, pero desde la pasada administración no hay en la presidencia documento que explique quién es el dueño de la unidad o quién lo tiene en comodato.

Los últimos dos años ha estado en la colonia 26 de Marzo, de donde lo tomó una vez la OCV para el Festival del Globo y lo regresó al mismo sitio, sostuvo Sergio Alejandro.

Pidió a las autoridades, exfuncionarios públicos, de la OCV y del sector turístico enteradas de la situación, que informen de esto a sus organismos para aclarar quién lo debe tener, manejar y administrar.

Indicó que por esto la alcaldesa Yolanda Cantú Moncada y el titular de la OCV, Enrique Ayala dijeron que no tenían ellos la unidad, porque desconocen quién lo tiene legalmente en resguardo.

El otro tranvía, asignado al Ayuntamiento de Monclova, fue meses atrás restaurado por la administración pública de Jesús Alfredo Paredes López, quien lo reparó y lo utiliza para la promoción turística en la capital del acero.