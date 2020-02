Secuestra a mujer y la obliga a ver una miniserie ‘para entender su racismo’

Robert Lee Noye, de 52 años, fue arrestado por presuntamente secuestrar a una mujer y obligarla a ver la miniserie de 1977 ‘Roots’, a fin de que la secuestrada ‘entendiera mejor su racismo’.

Noye supuestamente mantuvo a la mujer, no identificada, cautiva en una casa cerca de Chicago, donde la obligó a ver nueve horas de esta multipremiada miniserie basada en el libro de Alex Haley, ‘Roots: The Saga of an American Family’, que se ambienta en 1700 y narra la vida de un jovenque fue secuestrado y vendido como esclavo.

Le dijo que "permaneciera sentada y mirara la película con él o él la mataría y extendería las partes de su cuerpo a través de la Interestatal 380 camino a Chicago", lee la denuncia, reporta el New York Post.

El arresto de Noye se hizo el lunes pasado y ahora enfrenta cargos por hostigamiento en primer grado y falso encarcelamiento.