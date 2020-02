Con la salida de la secretaria de Turismo de la provincia de Coahuila María Guadalupe Oyervides, quien solicitó licencia para dejar su cargo y poder buscar una beca… Perdón, una curul en el Congreso local por el casi extinto Partido Revolucionario Institucional, la lista de quienes se quieren apuntar para ocupar una de las carteras más grises de la administración estatal está tan larga que hubo que hacerla rollito. Nuestros subagentes, disfrazados de mapa de Pueblo Mágico, nos comentan que uno de los nombres que resaltan en la lista para esa cartera es el de la actual representante del Gobierno del Estado en la capirucha del smog, Luly Quintero, por más que otras dos laguneras, la delegada de esa secretaría en La Laguna, Marú Villarreal, y la titular del Teleférico Torreón, Verónica Soto, hagan circo, maroma y teatro para que el "góber" Miguel Riquelme las tenga en cuenta.

A decir de los subagentes, el movimiento podría ser estratégico, ya que le daría chance al "góber" de Coahuila de premiar algún consentido con uno de los puestos más codiciados, la representación en la capital, que incluye además de buena remuneración y apartamento "fifí" en la exclusiva zona de Polanco; una casi imperceptible demanda de trabajo y de paso se encuentra lejos de los reflectores de la incómoda prensa. Mientras, doña Luly podría utilizar la amplia agenda de la que se hizo mientras paseaba… Digo, representaba al Gobierno de Coahuila, y promover con embajadores, secretarios y empresarios la tierra de los dinosaurios no solo como uno de los pocos destinos priistas del país, sino también como un estado rico en atractivos turísticos.

***

Luego de que el dirigente estatal del vapuleado Partido Acción Nacional, Jesús de León, diera otra metida de pata al decir que los precandidatos del RIP… Perdón, del PRI, parecían ser "los más buscados" por la DEA, FBI o Interpol, varios oficiosos que no más se la pasan perdiendo el tiempo en las redes sociales salieron a recordarle que uno de los candidatos de su partido, el lagunero Guillermo Anaya, quien tiene ya su beca asegurada... Perdón otra vez, su curul en el Congreso del Estado, también tiene una "cola muy larga que le pisen", sacándole al sol el árbol genealógico de su parentela, que incluye a su cuñado Sergio "El Grande", pariente incómodo.

Regresando al tema de las "becas plurinominales", nuestros subagentes, disfrazados de propaganda albiazul, nos comentan que en todo el estado, con excepción de Torreón, la militancia está inconforme con la designación del exalcalde de Torreón como el primer diputado a dedazo. Incluso se dice que la actual diputada María Eugenia Cázares, quien iría por reelección, también está bendecida con la pluri uno de la cuota de género, lo que un sector de la militancia ha interpretado como un mensaje de que al partido le interesa más tener su voto de poder en Torreón que en los demás municipios, por lo que ya se comenta que algunos alcaldes de otras regiones andan haciendo amarres en lo oscurito con otros candidatos, sean del PRI, Morena o incluso la UDC, esto con el objetivo de mandarle un mensaje a don Chuy, que no nada más en La Laguna están las "vacas sagradas". Y para acabar de completarla con la designación del "Boligoma" Bernardo Gómez como magistrado laboral, una pesada loza terminó por caerle al expartidazo de cara a las elecciones, por lo que el panorama para el blanquiazul cada vez se pone más complicado.

***

Con el fin de llevar agua para su molino, tanto partidos como políticos se olvidan de fobias y filias para tratar de seguir en el reflector, siempre detrás del hueso. Esto se lo contamos, estimado lector, porque a estas alturas del partido el sufrido elector ya no sabrá quién es quién en las boletas cuando tenga que ejercer su voto, ya que el candidato que el año pasado iba por un partido este irá por otro. De cara a las elecciones para renovar el Congreso local de Coahuila, los de Morena todavía no terminan de arreglar sus asuntos internos y mucho menos a quiénes pondrán a competir. Mientras se arreglan, don Nacho Corona ya levantó la mano para ser candidato y hasta pidió licencia del regidor en el Cabildo de Torreón. Nuestros subagentes, disfrazados de expertos en marketing político, nos comentan que otro que está en la mira de la 4T desde la capirucha del smog es el exalcalde de Torreón Carlos Román Cepeda, quien, dicen, ha recibido tentadoras ofertas para que se sume a los morenos y deje atrás su pasado tricolor, aunque la oferta no la ha recibido solo del partido de moda, sino también de la nueva oferta política del joven Rubén Humberto Moreira, líder del Partido Unidos. Incluso, aseguran, le han ofrecido la cartera clientelar que el ex "góber" dejó en la ciudad. A decir de nuestros subagentes, el arranque de campañas del partido del "góber" bailarín será en el bastión que creó en la colonia Zaragoza Sur de Torreón, lo que pondría a temblar tanto a la hueste priista como a la panista, que se disputan a punta de promesas falsas los votos del sector popular.

***

En tiempos electoreros los que aprovechan cualquier evento para hacerse presentes y tratar de robar reflector son los suspirantes a cargos públicos, tal y como sucedió en la más reciente corrida de toros de Lerdo, donde por tres sábados consecutivos se les vio gritando "¡olé!", algunos desde las gradas mientras que otros desde el callejón, entre los que destaca el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery, quien fue de los pocos privilegiados que robaron cámara desde la barrera casi casi frente a la arena, mientras que otros, como el regidor priista Toño Gutiérrez Jardón y el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, vieron la faena desde la gradería.

Nuestros subagentes, disfrazados de técnicos de sonido, nos reportan que otro evento que convocó a un gran número de políticos para revivir la nostalgia por la música ochentera en pleno Día del Amor y la Amistad fue el concierto de Emmanuel y Mijares, por cuya interminable pasarela, en especial la de quienes pagaron por estar en la zona VIP, destacaron desde el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, hasta los suspirantes a diputados locales Shamir Fernández, del PRI, y Memo Anaya, del PAN. Las que llegaron como inseparables nuevas mejores amigas fueron la tesorera de Torreón, Mayela Sordo, y la consejera de todo y nada Natalia Virgil. Aunque entre los más desentonados fans también estuvieron regidores y directores del Municipio, quienes no pararon de corear durante las dos horas de concierto.

***

El que se estuvo despidiendo de su equipo cercano de colaboradores fue Gerardo Luna, director operativo de Seguridad Pública de Torreón, mejor conocido como "el comandante Lima". El anuncio de su adiós se hizo público durante el baile que se salió de control la noche del sábado en la Feria de Torreón, y luego del juego del Santos la tarde-noche del domingo en el TSM. Los expertos en intriga no saben si el elemento causó baja o se fue a una nueva encomienda, pero lo que lamentablemente sí fue cierto y "coincidió" fue el asalto a un restaurante familiar de tacos, donde los malhechores arrasaron con todo y comensales, algo similar a lo que se vivía allá por el 2013, cuando sacudió una ola de atracos a varios establecimientos, e incluso a los restauranteros no les quedó otra que hacer un cierre simbólico de actividades. De todo esto la actual autoridad municipal le echa la culpa al 911, de que manda tarde los reportes, y a que el negocio no contaba con el "botón de pánico". Entre que nadie se responsabiliza, las imágenes del pasado circularon como pólvora por las inestables redes sociales trayendo recuerdos poco gratos a los ciudadanos de la región.