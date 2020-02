Personajes en la historia de México

NÚMERO 14 DEL ARTÍCULO CINCO COAHUILENSES, PRESIDENTES DE MÉXICO

Habla sobre la vida de don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista en su campaña presidencial.

El presidente Carranza, de acuerdo con su estrategia para seguir gobernando al país, desde Faros, Veracruz, donde se encontraba debidamente fortificado decidió el 12 de diciembre de 1914, reorganizar su gabinete de la manera siguiente: El Lic. don Jesús Urueta, se hizo cargo del Ministerio de Relaciones; el Ing. Félix Palavicini se hizo cargo del Ministerio de Instrucción Pública; el Lic. Rafael Zubarán Campany, se hizo cargo de Gobernación; el Lic. Escudero se hizo cargo de la Secretaría de Justicia; el Ing. Pastor Rouaix, se hizo cargo de la Secretaría de Fomento; el Ing. Juan Barragán Rodríguez, fue nombrado jefe del Estado Mayor Presidencial; el Coronel Francisco L. Urquizo, fue nombrado Jefe de las Guardias Presidenciales; a don Nicéforo Zambrano, le fue confirmado su nombramiento como Tesorero General de la Nación; el General Francisco J. Mújica, fue designado Presidente del Tribunal de Justicia Militar.

El 2 de octubre ultimó, los servicios de exploración que tenía establecidos dieron aviso de que el enemigo se avistaba, quien desde luego procedió a poner sitio a la plaza y comenzando a tirotear nuestras trincheras otro día. La noche del día 4 iniciaron un ataque general sobre la plaza, habiendo sido rechazados en toda la línea y con esta lección no volvieron a atacar hasta el día 10 en la noche, en que el enemigo, burlando la vigilancia del Gobierno Americano, entraron por este territorio. Digno de especial mención, es el comportamiento de nuestra tropa en este ataque, en que los traidores favorecidos por las circunstancias, pudieron penetrar hasta el interior de la plaza, pues debido al heroísmo de nuestros soldados pudimos rechazar el ataque intempestivo y que por la retaguardia nos hizo el enemigo desalojarlo de las posiciones que éste tenía establecidas ya dentro de la plaza, haciéndole gran número de muertos y heridos, así como también algunos prisioneros que fueron pasados por las armas inmediatamente.

Creí yo que con este golpe, el enemigo no volvería a atacarme, pues fue así, la noche del 16 al 17 de octubre emprendieron un furioso y desesperado ataque al sur de nuestras trincheras. Llegando tan cerca de ellas, que uno de los muertos del enemigo cayó dentro de nuestras posiciones, habiendo significado para los traidores este intento, un verdadero fracaso, por el gran número de muertos que se les hizo, pues en un radio de 200 mts. fuera de nuestros fortines, levantamos 11 muertos y 4 heridos, así como también buen número de armas, municiones y otros pertrechos de guerra.

Uno de los hombres de confianza de don Venustiano Carranza lo fue siempre el fiel y valiente general Francisco Murguía, quien tenía a su mando la campaña de Jalisco, desde donde envió un informe detallado al presidente Carranza que tenía su Gobierno en Veracruz y que comprendía sus acciones desde el 24 de Noviembre de 1914 hasta el 8 de enero de 1915. El texto lo tomo de la obra del general Juan Barragán.

Tengo el honor de rendir a esa primera jefatura, el siguiente informe que contiene los hechos principales verificados desde mi salida de la ciudad de Toluca hasta mi arribo a esta población.

El día 24 de noviembre del año próximo, salí con las fuerzas a mi mando de la ciudad de Toluca, rumbo al poniente del Estado de México. De haber sido posible, habría salido con dirección al Estado de Hidalgo de acuerdo con las instrucciones que me había dado usted y que me ratificó el C. general de división Álvaro Obregón, fechado en la Ciudad de México el día 23 del mes expresado en el que me decía que consideraba casi imposible mi salida por ese rumbo, con motivo de la actitud vacilante del general Lucio Blanco, me vi precisado a emprenderla tal como lo tengo dicho.