VIRAL: Encuestador del INEGI conmueve al sentirse feliz por su trabajo

Un joven encuestador del INEGI se ha vuelto viral en redes sociales, gracias a un video en el que dice sentirse feliz por su trabajo, pues éste le ha permitido conocer diferentes lugares.

El material en cuestión muestra al chico que, según índica, gracias a su labor como encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se encuentra recorriendo la zona de Taimarita, Mezquitic, en Jalisco.

"Gracias al INEGI estoy recorriendo estos lugares que no sé cuándo los iba a conocer, pero aprovechando, estoy conociendo nuevos lugares, nuevos caminos, nuevos paisajes, nuevas personas. Yo creo que cuando haces algo que en verdad te apasiona, que realmente te gusta, no hay barreras, no hay obstáculos. Los obstáculos te los pones tu mismo", dice el joven mientras se graba con su celular y muestra parte del paisaje.

Trabajar en @INEGI_INFORMA te "llega", así lo expresa uno de los aproximadamente 9 mil entrevistadores que recorrerán Jalisco para el #Censo2020mx.

Me emocionó el testimonio de mi compañero del equipo jalisciense, que trabaja arduo en vísperas del Censo. https://t.co/eJzcVxvDXU pic.twitter.com/cwQDsV8zt5 — Gloria Feria (@gferia5) February 15, 2020

Las imágenes del chico que más tarde fue identificado como Misael Bautista, Supervisor de Entrevistadores para el Censo de 2020, llegaron hasta conocimiento de Julio Santaella, Presidente del INEGI, quien reconoció el trabajo y desempeño del joven, a quien describió como un 'ejemplo de motivación y dedicación'.