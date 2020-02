Prácticamente a una semana de darse a conocer la jubilación anticipada del magistrado Óscar Aarón Nájera Davis, los tres ex trabajadores del Centro de Justicia Penal Acusatorio de Piedras Negras y su abogado, consideraron que la salida no es lo que esperaban pero confían en que ya no pueda influir en detener los procedimientos que presentaron en contra del ahora ex magistrado.

Los ex empleados son Alberto Rodríguez Hernández, quien se desempeñaba como administrador del Centro de Justicia, Juan Carlos Salazar García, jefe de Unidad de Causa y María del Refugio Pichardo, jefa de Unidad de Audiencias. Todos ellos, fueron separados de su cargo en el mes de mayo de 2019, por lo que procedieron a presentar una demanda laboral por despido injustificado. Ver más: Extrabajadores del PJECZ consideran salida de magistrado como avance en sus procedimientos