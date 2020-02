De 2018 a 2019 feminicidios de menores aumentaron 13 % en México

De 2018 a 2019 incrementaron 13% los casos de feminicidios de niñas y adolescentes al pasar de siete a ocho diarios, reportó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

El director de la Redim, Juan Martín Pérez, recordó que en 2018, en la Ciudad de México, se registraron mil 79 casos de abuso sexual, de los cuales ocho fueron contra niñas y 466 violaciones. De cada 100 carpetas de investigación, sólo tres alcanzaron algún tipo de sentencia o proceso y 97 quedaron impunes; en el caso de delitos sexuales casi el 100% quedan impunes.

Diario asesinan a 3.6 niños, niñas y adolescentes en total impunidad y todos los días desaparecen siete, como Fátima. De 2018 a 2019 se registraron 2 mil 720 casos de desaparición: pasamos de cuatro desapariciones diarias a siete; de 2018 a 2019 pasamos de siete a ocho, un incremento del 13%.

"Esto lo sabemos, son datos públicos. Sentimos dolor, impotencia y rabia. Si hay que rayar el Ángel de la Independencia lo volvemos a rayar, lo que sea necesario pero necesitamos respuestas del Estado", expresó.

Martín Pérez señaló que el país vuelve a indignarse y que el caso de Fátima es doloroso porque al igual que ella, muchas niñas y adolescentes, "siguen siendo víctimas de esta barbarie".

"En los últimos años, Redim ha documentado, denunciando y elaborando propuestas y sugerencias. Lo único que hemos recibido es silencio, indolencia, desvío de la atención del foco. Fátima no tenía que morir: falló la escuela, la Fiscalía, la sociedad mexicana y nuevamente ella representa el fracaso del Estado, de esta crisis de derechos humanos que pareciera que no nos toca y no nos va a pasar", expresó.

En 2011, la ONU pidió revisar la estrategia de seguridad que estaba causando un alto impacto en la vida de los niños y niñas; hay más de 170 recomendaciones que el Estado no ha atendido en su conjunto; además en 2015 se advirtió sobre el incremento en los casos de feminicidio de niñas y adolescentes, recordó.

En 2016, el Estado Mexicano se comprometió a nueve acciones en torno a la desaparición forzada de personas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero finalmente sólo se cumplió con uno: incluir a niños, niñas y adolescentes.

"No se han trabajado en las fiscalías, no se ha creado un protocolo. Seguimos sin tener un sistema de información que permita tener alertas y lo más lamentable y ofensivo es que siguen pidiendo que las familias esperen de 48 a 72 horas antes de iniciar la búsqueda. La Ciudad de México no es la excepción.

"Lamentamos profundamente las expresiones del jefe del Estado Mexicano esta mañana. No es un tema de moralidad ni de malas personas. Es un tema de Estado de Derecho, cumplir con la ley e invertir de manera específica en niños y adolescentes. Él firmó 9 compromisos con las organizaciones que trabajamos en el tema, uno de ellos era frenar la violencia", finalizó.