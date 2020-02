Sufre derrame cerebral pero piensan que es intoxicación y lo arrestan

En 2015 Alan Ruel, ahora de 73 años, pasó más de 18 horas en una celda tras ser acusado de intoxicación pública, sin embargo, este hombre no estaba embriagado o drogado, sino que había padecido un derrame cerebral.

Según reporta la cadena CBC, Ruel fue detenido cerca de un bar, tras sufrir una embolia. Tenía la ropa mal puesta, los pantalones desabrochados, hablaba con dificultad y no pudo explicar con coherencia su situación, así que la policía pensó que estaba borracho.

"No culpo a la policía por detenerlo. Probablemente parecía estar intoxicado", dijo el abogado de Ruel, Mathew Farrell. Añade sin embargo, que la policía debió examinarlo antes o después del arresto, para darse cuenta de lo que realmente sucedía. “De haberlo hecho, habrían notado que algo no estaba bien, algo no encajaba", agrega.

Ruel ahora demanda por 4.5 millones de dólares, 84 millones de pesos, a la policía de Airdrie, en Canadá, así como a las agencias estatales que la dirigen y a los agentes que lo detuvieron ese julio de 2015 bajo la acusación de intoxicación pública mientras él estaba sufriendo un derrame cerebral. Ruel aún no se ha terminado de recuperar y parte de su cuerpo todavía tiene movilidad reducida, lo que, dice él, le ha traído problemas financieros por no poder encontrar trabajo.

La policía por su parte señala que la detención fue justificada y niegan que hayan habido problemas médicos detectables en ese momento. El video de vigilancia no obstante, muestra que nadie revisó al hombre durante las primeras 12 horas tras el arresto; ni siquiera le ofrecieron agua. Las imágenes también revelan cómo paulatinamente el estado de salud de Ruel empeora estando encerrado, e incluso sufre en la celda un segundo ataque.

Sólo hasta 17 horas después, alguien entra a revisarlo, cuando se dieron cuenta que no podía levantarse. Fue llevado al hospital una hora después.