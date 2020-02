LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

¡QUÉ PREOCUPACIÓN!

Para nosotros los mexicanos un guaripudo es un ranchero y le decimos así porque sin duda trae su guaripa que es un sombrero rascuache, sucio y desgastado que parece no se quitaría ni para bañarse, si se bañara. ¿Y sabe usted de dónde viene la palabra guaripa? ¿No lo sabe? Pues yo tampoco. La he buscado en varios diccionarios incluyendo el de Mexicanismos y no aparece… Sí aparece la palabra pero solamente dice que es un sombrero de petate de copa y alas relativamente cortas y que la palabra tal vez sea derivada de Saguaripa que es un pueblo yaqui de Sonora. Pero luego consulto el Diccionario de Vocabulario Sonorense de Horacio Sobarzo y no dice nada, así que… nadie sabe, nadie supo.

Bueno dejemos esa palabra y pasemos a otra de esas muy mexicanas: susirio. ¡Ay! dice la señora cuando el hijo llega tarde… ¡me tenías con el susirio de que te hubiera pasado algo…! ¿Y existe la palabra susirio? Sí existe, aunque no es exactamente así sino susidio que es preocupación, inquietud… estar "con el Jesús en la boca" que es también una expresión muy nuestra.

Otra más: achichincle. Carlos Fuentes ya dijo que México no es achichincle de los Estados Unidos.Y si los gringos se hubieran dado cuenta -porque creo que ni a eso llegó la cosa- hubieran preguntado: "¿y qué ser ashinquishe?" No, mister, se dice achichincle.

Bueno pues achichinque o achichincle o también achichintle se supone que originalmente es cierto operario de minas que se encarga de acarrear agua, aunque actualmente la palabra ya se usa más en su sentido despectivo para señalar al tipo que anda siempre junto a un superior y cumple sus órdenes ciegamente.

En cuestión de bebidas, México tiene un especial surtido de palabras, no solo de nombres como el tequila o el sotol, sino descomposiciones como el soyate, el sorronche, el teguarniz, -ahora tanguarniz- y el alipús, entre otras muchas de las cuales sólo unas cuantas pueden explicarse o medio explicarse.

El nombre del tequila proviene de una población jalisciense pero esa explicación resulta incompleta si no se dice que el nombre de la población se deriva de la tribu de los indios tequilas que habitaban por ahí.

El sotol es nombre de varias plantas de diferentes especies y de una de ellas se extrae un licor embriagante, incoloro y se acostumbra principalmente en algunas regiones del estado de Chihuahua.

José Ma. Gómez del Campo: ¿Por qué a algunas personas "de calle" se les llama indigentes?

El indigente es el que sufre de indigencia y la indigencia es la carencia de medios para alimentarse y vestirse adecuadamente.

