No obligará Gobierno a cambiar color de mural

Aunque en días pasados se inició un procedimiento administrativo por la violación del reglamento del Centro Histórico ante la colocación de un mural contra el Feminicidio, el gobierno de Saltillo aseguró que quienes lo emprendieron, no se verán obligados a acatar las recomendaciones, entre las cuales se encontraba el cambio de colores.

Fue hace unos días que la Diócesis Saltillo replicó en sus redes sociales que la activista Jackie Campbell Dávila, atravesaba un proceso administrativo por permitir que se colocara un mural alusivo al Feminicidio en una propiedad a su nombre.

Ante esto, el Gobierno de Saltillo informó que el Mural no respetó el reglamento del Centro Histórico, por lo que se inició un procedimiento para salvaguardar la integridad del inmueble.

Andrés Garza Martínez, director de Desarrollo Urbano en Saltillo, explicó que fue a finales del año pasado que se inició el procedimiento, luego de recibir una queja de los vecinos, quienes pensaron que se trataría de un comercio.

"La sospecha más común es que se iba a tratar de comercializar un tipo de producto en la casa, por lo que se inició el procedimiento, no obstante, al día de hoy, ya sabemos cuál era el propósito y cambia el panorama", dijo.

No obstante, señaló que se seguirá con el procedimiento de imposición de sanciones para hacer las recomendaciones pertinentes.

"Este seguirá su procedimiento legal ante el juez municipal. Se hará la recomendación que haya un aviso cuando se vuelva a manipular el inmueble en el sentido de la técnica y los colores", dijo.

No obstante, aseguró que por lo anterior no estarán obligadas a cumplir con recomendaciones y no habrá una multa o requerimiento para modificar el mural.