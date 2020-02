Lerdo cambia de director de Cultura

Fue la tarde de ayer cuando Homero Martínez, alcalde de Ciudad Lerdo, tomó protesta a José Guadalupe Flores García, quien será el nuevo director de Arte y Cultura en el municipio duranguense.

Flores García sustituirá en el cargo a Norma González Córdova, quien, según un comunicado de prensa emitido por el ayuntamiento de Lerdo, presentará su renuncia por motivos personales.

El comunicado también mencionó que la toma de protesta del nuevo funcionario se llevó a cabo en el despacho del alcalde y, posteriormente, se dio entrega de la oficina y presentación ante el personal de esta dependencia, por parte de Gerardo Lara Pérez (secretario técnico del ayuntamiento), José Alonzo Villalobos de la Cruz (contralor municipal) y Eduardo Escobedo Reyes (director de Atención Ciudadana).

El nuevo director de Arte y Cultura trabajó en anteriores administraciones en el mismo departamento y posteriormente fue miembro del personal de la Coordinación de Bibliotecas en el municipio.

En entrevista vía telefónica con esta casa editora, José Guadalupe Flores García declaró que en los próximos días se encargará de revisar los proyectos que se venían dando con Norma González.

"En base a esa revisión y a ese conocimiento de lo que existe, porque acuérdate que lo que se proyecta se efectúa, se lleva a cabo en el territorio con base en un presupuesto. Entonces no podemos dispararnos o salirnos de ese presupuesto, de ese entorno económico, en cuanto a la erogación de gastos".

Manifestó su interés por ir de la mano con la lectura, pues consideró que la lectura debe ir de la mano con la cultura, también mencionó que Lerdo tiene escenarios muy buenos en los que se le tratará de dar difusión a través de presentaciones y espectáculos bajo su dirección.

"Lerdo cuenta con espacios que no son de una infraestructura muy costosa o muy actual, sin embargo cuenta con espacios al aire libre para realizar la cultura, como por ejemplo, círculos de lectura, de reflexión, cafés literarios y, una cosa que me parece muy importante: que la cultura, o su aplicación, no sólo se quede en el área urbana, sino también darle consideración a el área rural".