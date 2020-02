Exigen modificar protocolos de actuación tras asesinato de Fátima

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) capitalino manifestó su indignación ante la emergencia de violencia e inseguridad que vive la Ciudad de México, donde el último saldo fue el homicidio de la menor Fátima, por ello, el partido exigió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tomar medidas urgentes ante el menor indicio de violencia contra mujeres y niñas.

"Este hecho no puede y no debe formar parte de una estadística más. Exigimos al Gobierno de la Ciudad modificar los protocolos de actuación y reacción como la Alerta Amber, cuando se trate de la desaparición de un menor, o el indicio mínimo de riesgo y violencia contra los niños y mujeres, pues las primeras horas son fundamentales para su localización", dijeron en conferencia los dirigentes perredistas.

Los integrantes del PRD lamentaron la omisión y actuación tardía por parte del Ministerio Público y los policías de las alcaldías Xochimilco y Tláhuac de la Ciudad de México, ya que la menor desapareció el pasado 11 de febrero y fue localizada sin vida cinco días después.

La dirigencia del partido, integrada por Nora Arias, Brenda Villena y Carlos Estrada, exigió que los casos de desaparición y violencia contra niños y mujeres se tomen con la urgencia y seriedad necesaria, a fin de agotar los recursos en materia de investigación, despliegue de personal y todas las medidas cautelares para mantener a salvo la integridad física de las víctimas.

El PRD cuestionó el actuar de las autoridades capitalinas, pues es indignante y absurdo que el gobierno tenga la capacidad de desplegar elementos de seguridad para una marcha en la que se exige un alto a los feminicidios y no tenga la misma capacidad e inmediatez para la búsqueda de una menor.

"De nada sirve que hoy salga la jefa de Gobierno a lamentar los hechos, si no hay acciones y resultados contundentes para prevenir que esto suceda, si no hay la atención oportuna cuando un menor es reportado como desaparecido. No basta dar un discurso a favor de las mujeres, no basta que visite escuelas y diga que la niñez es una prioridad, si no les brinda las medidas de protección necesarias", acusó Nora Arias Contreras.

Por su parte, Estrada Meraz calificó de "inoportuna la acción de la Fiscalía de ofrecer dos millones de pesos de recompensa, a quien brinde información sobre el secuestro a la menor asesinada, cuando es responsabilidad del gobierno actuar e investigar de manera oportuna agotando todos los recursos e infraestructura que tiene el gobierno de la ciudad".

Acusaron de insensible la declaración de la Fiscal, Ernestina Godoy Ramos, al mencionar que los padres de la menor tienen problemas mentales, pues resulta evidente que cualquier padre que vea el cuerpo de su hija en las condiciones en las que fue encontrada la menor, sufrirá un impacto emocional y psicológico.