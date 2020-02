Diputados alistan pronunciamiento contra feminicidios

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados alista un pronunciamiento conjunto de todas las fuerzas políticas para condenar la violencia contra las mujeres y niñas, en el marco de los asesinatos de Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia.

En entrevista, la lideresa de los diputados del Partido de la Revolución Democrártica (PRD), Veronica Juárez Piña, celebró que la Jucopo haya decidido impulsar el acuerdo para prevenir, erradicar, combatir y sancionar cualquier tipo de violencia de género.

“Y de manera particular se harán pronunciamientos por parte de las distintas fuerzas políticas en torno a los últimos terribles acontecimientos que hemos tenido en torno a los feminicidios”, señaló.

Precisó que en la sesión de mañana serán presentados tres puntos de acuerdo, uno que tiene que ver de manera particular con el asesinato de Fátima Cecilia, en donde se pretende exhortar al gobierno federal, a las entidades de la República y a las fiscalías para garantizar la seguridad de las y los niños.

Además, otro para que se hagan valer los derechos de las mujeres y uno más para impulsar coloquios y otras actividades relacionadas con la violencia contra las mujeres que se ha generado en las universidades públicas y privadas.

“Lo que se está pidiendo es que de manera particular se garantice la seguridad a las mujeres y a las niñas y me parece que ese es un asunto que no quiere asumir el presidente de la República cuando leemos su catálogo, que me parece insuficiente”, apuntó.

En su opinión, el gobierno federal debería asumir como prioridad atender la violencia, pero particularmente canalizar todos los recursos materiales, humanos y económicos necesarios para combatir, erradicar sancionar y prevenir la violencia que está matando a mujeres y niñas.

Juárez Piña consideró urgente que el gobierno federal informe qué es lo que está haciendo para frenar la violencia contra mujeres y niñas, “pero no solamente eso, sino que también dé a conocer cuáles las políticas públicas que se implementarán para garantizar su seguridad”.

Condenó el incremento de los feminicidios e infanticidios y demandó al Estado mexicano definir e instrumentar una política pública integral para garantizar la seguridad de mujeres y niñas.

La legisladora por Jalisco destacó la importancia que el gobierno federal asuma que hay un problema, que “hay una crisis de derechos humanos, pero de manera particular una crisis que está matando a las mujeres y a las niñas y que necesitamos actuar de manera inmediata más allá de tener algunos sermones o recomendaciones en las mañaneras”.