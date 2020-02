Elba Esther Gordillo defiende legado y su derecho a hablar

La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE), Elba Esther Gordillo (75 años) ofreció su primera entrevista desde que salió de prisión domiciliaria al diario español El País, donde defendió su derecho a hablar y su estilo de vida.

En la entrevista, "La Maestra" declara que regresó "porque tengo que vivir, tengo que hacer cosas, está mi familia y mi historia".

"Es más, creo que nunca me he ido".

Declara que busca incidir en que en México "se realice lo que hemos soñado los trabajadores durante mucho tiempo".

Sobre si volvería a dirigir el sindicato, señala que no necesariamente, "estoy convencida de que no es necesario un cargo para alzar la voz y decir lo que se cree".

"Yo quiero ser una voz actuante, vigente y comprometida con la transformación del mundo sindical mexicano".

Ante la pregunta "¿cuánto poder tiene ahora la que se consideró la mujer más poderosa de México?, la exlideresa sindical se expande y responde "depende la perspectiva con que me hayan visto", señala que sí influía en la toma de decisiones "el poder es transformar las cosas", e incluso externa "mire (al entrevistador), hoy que está de moda y me agrada muchísimo, este asunto de los derechos de la mujer... me pregunto si yo no habré sufrido acoso por ser mujer en un mundo de machismo puro cuando era la única mujer dirigente en este país... y se me juzgaba por el bolso que usaba, por mis zapatos, por mi vestido".

Descarta afiliarse al movimiento político Redes Sociales Progresistas, creado por su yerno y al que también pertenece su nieto.

Lamenta la imagen que la sociedad mexicana tiene de ella, "no es como yo quisiera ni es real lo que dicen".

Cuestionada sobre su estilo de vida, admite que hubo errores de su parte "siempre prioricé mi imagen, mis vestidos, mis zapatos, siempre viví, guste o no, en Polanco y eso es vivir en un estatus superior al que vive cualquier maestro."

Defiende, "cuando compré la casa no vale lo que hoy. Y sí, tengo una en San Diego".

Aunque busca justificarse al señalar que su estatus "no ha sido por su profesión como maestra o como dirigente, si no porque ha sido diputada, senadora".

"Ni lavé dinero ni hice cosas indebidas".

Preguntada sobre de cuál presidente ha sido "amiga", dice, "de Vicente Fox, por el Grupo San Ángel, pero de ninguno más".

Sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, "me dio mucho gusto que ganara. Si el triunfo no se hubiera concretizado hubiésemos tenido un estallido, con o sin su voluntad, porque el nivel de presión, de desencanto, de enojo era muy alto".

Sobre contactos con el actual gobierno, Elba Esther, admite que ha platicado con Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia y Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.

Respecto al expresidente Enrique Peña Nieto, "pensé que sería un buen presidente, era joven, pero no todo es juventud", expresa que para todos los exmandatarios con lo que colaboró tiene "un gran respeto y un reconocimiento de que mi voz fue escuchada".