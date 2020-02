Desaparece tranvía turístico de Cuatro Ciénegas

Uno de los dos tranvías adquiridos con recursos mezclados de municipios, de la Iniciativa Privada y del Gobierno del Estado está “desaparecido” denunció Armando de la Garza Gaytán, Comisionado de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Monclova.

El represente empresarial informó que según un rumor no confirmado, fue vendido por una ex funcionaria de la administración anterior, cuya identidad no reveló.

Explicó que se trata de “un chisme” y no tiene forma de corroborar si es falso o verdadero, pero lo cierto es que el vehículo está desaparecido.