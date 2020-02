'Me estás lastimando'; arrestan a turistas en Playa del Carmen por 'no consumir local'

A través de redes sociales, ha tomado fuerza un video que muestra a una pareja de jóvenes ser arrestados en Playa del Carmen, supuestamente a petición de la gerencia del Club Playa Mamitas, 'por no consumir sus productos'.

De acuerdo a la información compartida en medios nacionales, los hechos que fueron registrados recientemente trascendieron cuando la pareja de jóvenes que disfrutaba de la playa, fue abordada por 5 elementos de la Policía Turistica, quienes arremetieron contra ellos para llevárselos detenidos.

Ante lo sucedido testigos intentaron ayudar a los involucrados, pero supuestamente fueron amenazados por los mismos uniformados que aseveraron que también tomarían acciones contra los que se interpusieran en el operativo.

En los clips compartidos en la red se aprecia a los policías arrestar a la pareja, sin que al parecer estos opongan resistencia.

"Están deteniendo a estos chicos esposados, nada más por estar acostados en playa, en Mamitas, literal aquí estamos. La están llevando esposada a la chava y al chavo, no puede ser esto", se escucha decir a la persona que graba.

"Me estás lastimando. En la patrulla me van a hacer algo, me estás lastimando", exclama la mujer involucrada mientras una de las oficiales intenta colocarle las esposas.

Dichas imágenes no tardaron en generar indignación en la red, así como comentarios de usuarios que aseguran que no es la primera vez que ocurre una situación similar 'por no consumir productos locales', ya que supuestamente los dueños de los grandes negocios, como el mencionado club, toman acciones contra estas personas.

Por otra parte, hasta el momento ni el Club Playa Mamitas, ni la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y tampoco el Gobierno Municipal de Solidaridad, han hecho declaraciones sobre estas escenas.