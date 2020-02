Ensayo sobre la cultura

PARA LOS PEDANTES, HUMILDAD

En las elites culturales, algunas veces, se menosprecia las obras que parecen ser de cultura popular o de cultura de masas. Para nadie es desconocido que por menos preciar las canciones de Juan Gabriel, un personaje perdió la dirección de TV UNAM. No hay que ser tan drásticos y, por ser cultos, precisamente, hay que preguntarse qué es lo que disfruta la gente de esas manifestaciones.

Cito a Carlos Fuentes, del Libro: "A viva Voz", Pag 120:

"Más tarde, Reyes me invitaba al Cine Ocampo a ver un triple programa de películas del oeste con John Wayne. Mi pedantería intelectual y adolescente oponía reparos a tan singular ocurrencia. ¿Por qué íbamos a perder la tarde viendo a John Wayne ¿ La respuesta de Reyes fue contundente:-Porque el western es la épica moderna. Es como la Ilíada."

Y lo mismo podía decirse de muchas zagas que han tenido éxito en las últimas décadas. Puedo mencionar: "El señor de los anillos" De Tolkein que entre otros trabajos a traducido el clásico Beowulf. Otra de las novelas de este género es "Guerra de tronos" de Martin, que disfrute mucho gracias que una alumna de la universidad, fanática de ella, me los fue prestando.

Es la continuación de las novelas que se escribían para los periódicos del siglo XIX: Rocambole, Los pardillan, que aún hoy podemos encontrar en las librerías y que están hermanadas a otras novelas que les hemos concedido el nombre de clásicos como: nuestra señora de Paris, de Hugo, y las que forman parte de la comedia humana de Balzac.

Virginia Woolf, autora que se encuentra a la altura de los grandes novelistas del siglo XX como Faulkner o Joyce, defiende a Jane Austen que nos puede parecer una autora demasiado romántica. Dice:

"Si la señorita Austen-Leigh no arroja demasiada luz sobre este problema, hace, en cambio, algo por lo que es preciso estarle agradecido. Da a la imprenta algunas notas que tomó que tomó jane a los doce o trece años de edad en las márgenes de la Historia de Inglaterra de Goldsmith . Son ligeras y son infantiles, no sirven de gran cosa , diríamos, para refutar a los críticos que sostienen que carecía de emociones, de sentimientos, de pasiones. "Mi querido señor G, llevo en este mundo tiempo suficiente para saber que siempre ha sido así" Enmienda la plana al autor con verdadera gracia . "¿Oh, malvados! " Exclama en contra de los puritanos." Querido Balmerino , no sabría expresar cuanto lo siento por ti. "Anota cuando llega la ejecución de Balmerino. En estas notas no hay nada más que eso. . Oír a Jane Austen decir cosas sin sustancia con su voz natural, cuando los críticos han debatido largo y tendido si era una dama, si decía la verdad, si sabía leer, si tenía alguna experiencia personal en la caza del zorro, es sumamente descorazonador ,Recordamos que Jane Austen escribió novelas. Tal vez a sus críticos les sentara bien dedicar un tiempo a leerlas." (Del libro: horas en una biblioteca).

En el lado contrario, debido a la fama de muchos autores, abordamos inmediatamente obras que son sumamente elaboradas como el Ulises de Joyce, y pocos se atreven a aceptar que tuvieron dificultades para entenderlo. Yo confieso algo más vergonzoso: Tuve que comenzar a leer cinco veces "el retrato del artista adolescente" para poderlo terminar. Las dos, son de las pocas novelas que tengo sumamente subrayadas; pensándolo bien, no me debería dar vergüenza, porque las terminé y algo obtuve de ellas. La palabra epifanía tuvo un nuevo contenido según la definición de Dádalus. A quien me quiera escuchar: A Joyce hay que leerlo en orden, comenzando con dublineses, después Stephen el Héroe, el artista, el Ulises y si lo pueden encontrar, finnegans. La obra de teatro: Exiliados, y las poesías sirven para completar el universo del autor.

Pero antes de Joyce existen muchos autores que son antecedente y consecuente: Faulkner, Kafka, romanticismo, realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianos del siglo XIX. Los juegos literarios pudieran haber comenzado con Flaubert; Hugo es lineal, Balzac es los primeros que intentan abarcar el mundo en su totalidad. (Ellos acudieron a los periódicos para dar a conocer su obra; así que, debieron complacer a un público de masas, como Dickens ya que estamos en la referencia de la literatura irlandesa, dependiente de la inglesa)

Los tres mosqueteros te llevan a los Pardillan y te pueden recordar a las novelas de caballería escritas por Troyes y referirte a la mesa de los caballeros del rey Arturo, que es un mito. Por eso digo que el pasatiempo de leer es una historia interminable.