Poder Legislativo desafía la política de austeridad federal

En rifas de tabletas, laptops, televisiones de 32 pulgadas, minicomponentes, así como fiestas, vales de despensa, regalos, comida y entradas a parques de diversiones, el Poder Legislativo desembolsó más de 109 millones de pesos en festejos decembrinos y del Día de Reyes, a pesar de los compromisos de ambos órganos legislativos para apegarse a una política de austeridad.

En respuesta a solicitudes vía Ley de Transparencia, las cámaras de Diputados y de Senadores detallaron que en estos festejos destinaron 109 millones 561 mil 18 pesos, tanto en celebraciones de Navidad como del Día de Reyes para sus trabajadores.

Este monto es 10 veces más de lo que gastaron 13 dependencias del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, como reportó El Gran Diario de México hace unos días.

En la respuesta con folio LXIV/DA/168/2020, la Dirección de Adjudicaciones de la Cámara de Diputados indicó que en los festejos de Navidad regaló entre los días 13 y 18 de diciembre en rifas: 52 pantallas de 32 pulgadas marca Daewoo, 35 tablets con pantalla de siete pulgadas de alta resolución, 35 laptops marca Hewlett-Packard (HP), modelos 240 G7 Celeron, así como 33 minicomponentes con conexión bluetooth marca LG.

Estos 155 regalos fueron pagados vía adjudicación directa a las empresas Internacional Proveedora de Industrias S. A. de C. V., La Bodeguita de los Sueños S. A. de C. V. y Proyectos Especiales de Ingeniería S. A. de C. V.

En total, la Cámara Baja detalló que en vales se pagaron 89 millones 761 mil 700.72; en regalos, 494 mil 185.12 pesos; y por fiestas de Navidad y Año Nuevo, un total de dos millones 425 mil. "La comida y baile de fin de año se llevó a cabo el 16 de diciembre en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center (WTC), en los salones "México I" y "México II", refirió.

En tanto, por el Día de Reyes se pagaron en adjudicación directa 310 mil 670.38 pesos por la entrada al parque Kidzania Cuicuilco, y el costo de alimentos. Esto acorde a lo que establece el numeral 6 cláusula segunda del Convenio de Prestaciones Económicas Sociales, Culturales y Recreativas 2019, que señala que la Cámara entregará al sindicato "el monto equivalente a mil 101.73 días de salario mínimo" a efecto de ser distribuido equitativamente entre los menores".

En total, por las celebraciones navideñas y del Día de Reyes, la Cámara de Diputados erogó 92 millones 991 mil 556 pesos, mientras que la Cámara de Senadores erogó 16.5 millones de pesos en celebraciones.