Impulsan proyectos de 50 mil mexicanas

El Proyecto Ven, Inspírate y Vende (VIVE) en México, de The Trust for the Americas, ha capacitado a más de 50 mil mujeres de alta o muy alta marginalidad, de agosto de 2016 a la fecha, destacó Klaudia González, su coordinadora.

"VIVE es un proyecto de capacitación hacia mujeres mayores de 15 años que busquen una oportunidad laboral, sin educación formal, que busquen empezar a incursionar en este tema o que tengan un negocio y que quieran potenciarlo o quieran potencializarlo. Llevamos cuatro años trabajando en México, hemos alcanzado a 50 mil mujeres en situación de vulnerabilidad y alta vulnerabilidad", detalló. Lo anterior, dijo, significa que vamos hacia donde haya un grupo de mujeres que requieran de capacitación, la cual consta de varias horas, después se les ayuda a conseguir un empleo, se les orienta si lo que desean es seguir estudiando o se les apoya a potencializar su negocio. Para ello, se cuenta con diferentes proyectos que pueden ser consultados en las redes sociales y es a través de la red como se contacta a la persona que tenga el producto que se está buscando. "En el caso de mujeres violentadas que están en refugios o que están en prisión, nosotras vamos". En el caso de estas últimas, dijo que muchas de ellas tienen el interés de que al salir de la cárcel se abocarán a poner un negocio. "De hecho, ahora a partir de marzo vamos a tener una nueva modalidad, que es que se tome la capacitación a través de WhatsApp y Facebook, dado que muchas mujeres cuentan con un celular desde donde hacen sus negocios". Klaudia González, refirió sin embargo que muchas mujeres dejaron de ir a la capacitación in situ, debido a que sus parejas no les daban permiso, las regañaban o les quitaban el celular, por lo que se vieron en la necesidad de realizar el manual Prevención de la violencia hacia las niñas y las mujeres, que brinda información básica sobre cómo prevenir y atender esas violencias. "Muchas de las mujeres no se daban cuenta de que eso era violencia… vimos que este tema sí nos tocaba, porque en México una mujer que sufre violencia también puede derivarse de la dependencia económica. Las mujeres no abandonan a la pareja o familia que las maltrata porque no tienen un sustento, por ello las capacitamos", indicó. En su opinión, a través del trabajo que realiza Proyecto VIVE en México, muchas mujeres han obtenido su independencia económica, por lo que el primer GSI Forum Latam, que iniciará el martes próximo en Mérida, Yucatán, es una puerta importante para que inversionistas "volteen" los ojos a este tipo de acciones. "Lo que vamos a hacer en Mérida es ser un poco disruptivas para invitar a los inversionistas a que apuesten por empresas, organizaciones y proyectos de mujeres como VIVE, que nos encargamos de capacitar y empoderar económicamente a las mujeres, porque los costos económicos de que una mujer viva violencia son altos. "La ONU calcula que el costo global de la violencia contra las mujeres podría alcanzar dos2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y, por ejemplo, en Estados Unidos representa 5.8 billones de dólares anuales", anotó. El Foro pretende reunir a inversionistas, actores clave del ecosistema de impacto y emprendedores en un espacio de confianza para generar un diálogo honesto y abierto que invite al intercambio de experiencias, buenas prácticas y la co-creación de soluciones innovadoras para impulsar la inversión con enfoque de género en América Latina. En los dos días de trabajo está confirmada la presencia de María Cavalcanti, presidenta y directora ejecutiva de Pro Mujer, Suzanne Biegel, de Catalyst at Large, Nancy Swanson de Linked Foundation, Virgilio Barco de Acumen, Karla Gallardo de VIWALA, Susana García-Robles de BID LAB - LAVCA, Magali Lamyin de Deetken Impact. Además, se busca generar un diálogo abierto, esto es, que haya conversaciones significativas sobre problemas complejos y cómo unir esfuerzos para generar soluciones innovadoras y sostenibles. Otro de los objetivos es identificar las brechas para avanzar en la inversión con enfoque de género para inversionistas y emprendedores, lograr una conexión entre aquellos que quieran mover "la aguja en temas de género, concretar colaboraciones con inversionistas que quieren entender cómo aplicar un enfoque de género en sus análisis de inversiones y generar una agenda común hacia la igualdad de género. Pro-Mujer es la única institución en México que combina las microfinanzas con el cuidado de la salud y el empoderamiento de las mujeres y entre sus objetivos está el empoderar a mujeres de escasos recursos para que alcancen su potencial máximo.