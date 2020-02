'Chapodiputada' y 'Rey' Zambada, testigos protegidos aún en EUA

Jesús "El Rey" Zambada García, Lucero Guadalupe Sánchez López, "La Chapodiputada", y el colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa -tres testigos cooperantes que testificaron contra Joaquín "El Chapo" Guzmán en una corte de Nueva York- mantienen dicho estatus, pese a reportes de que habían sido liberados.

De acuerdo a la revista Proceso, los criminales se encuentran bajo la custodia de los alguaciles federales y que sólo un juez federal podría dar la orden de liberarlos, según un funcionario entrevistado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La confusión se dio (según la revista) tras retomar mensajes del periodista Alan Feuer, quien cubrió el juicio de "El Chapo" para The New York Times sobre el hecho de que los tres personajes ya no se encontraban bajo responsabilidad del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).

El funcionario entrevistado por el semanario, detalló que para que el sistema determinara lo anterior -su salida- podía ocurrir sólo en dos escenarios, ya fuera que los reos estuvieran siendo trasladados a un juicio o hubieran ingresado a un programa de testigos protegidos.

En el juicio contra Guzmán Loera, "El Rey", hermano de Ismael "El Mayo" Zambada, aseguró que esta organización y sus antiguos socios Los Beltrán Leyva pagaron alrededor de 50 millones de dólares al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, detenido en diciembre del año pasado en Texas, por recibir sobornos de la delincuencia organizada.

La exdiputada local en Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez López, quien al comparecer rompió en llanto en el juicio de Nueva York, utilizó documentos falsos para ingresar al penal del Altiplano para entrevistarse con Joaquín Guzmán Loera, con quien tuvo una relación sentimental.

La mujer fue detenida cuando intentaba cruzar la frontera norte desde México a San Diego, en 2017. Las autoridades de Estados Unidos la acusaron de conspiración para traficar cocaína y estuvo encarcelada en California.