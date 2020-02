La Columna de Rosell

Si en algo se caracterizaba el Santos Laguna de Guillermo Almada era en entretener a la gente ya sea en la tribuna o por la tele. De un tiempo a esta parte ya no. Santos se ha convertido en un equipo difícil de digerir, sus últimos partidos no han sido nada atractivos sino lo contrario, lleno de imprecisiones y fallas groseras sobre todo en defensa. Incluso perdiendo entretenía, el torneo pasado cayó derrotado tres a cero en Aguascalientes contra Necaxa pero dio un muy agradable partido con tres al poste y dos goles anulados. Ahora lo impensado con Almada al timón, aburren, el juego de Copa contra Rayados fue un potente somnífero que atarantó a todos los que lo vimos, todavía quedan restos de una pequeña migraña después de tragarnos ese espanto.

Hoy se presenta "el taimado" Tigres, dirigidos por "el puto amo" como llamó Luis Fernando Tena a Ricardo Ferretti, sin duda el mejor entrenador que tiene nuestra liga, el Bill Belichick que encontró en Gignac a su Brady. Almada deberá de planear su partido con mayor recato que la anterior ocasión que se enfrentaron, fue en la jornada trece del apertura, Santos tuvo una doble jornada de visitante, en la doce había caído en CU ante Pumas dos a cero y se presentó en otra ciudad universitaria está la de Nuevo León, los guerreros arrancaron como siempre, adelantando a su gente, intentando arrebatar el balón lo más cerca del arco rival y dominó los primeros diez minutos, donde Adrián Lozano estuvo a punto marcar el gol de su carrera, matándola sin dejarla caer, haciendo un sombrero y rematando de aire muy cerca del poste izquierdo de Nahuel y se acabó, Zelarayán al once y Gignac al 25 le acabaron la voluntad y el ánimo a los laguneros, en el segundo tiempo otra vez André Pierre y Lucas para un lapidario cuatro a cero.

Una lección de parte de Ferretti a Almada que se presentó en el volcán cumpliéndole el sueño al entrenador brasileño/mexicano, que un equipo no obligue a Tigres a atacar en su madriguera, sino todo lo contrario que vaya y lo busque es el escenario perfecto para Tuca y simplemente no perdonó metiéndole cuatro y una repasada épica.

La historia en Torreón es diferente, Tigres suma trece visitas sin ganar, ocho derrotas y cinco empates, además Santos Laguna ya hilvanó veinte juegos oficiales sin perder en el Corona. En otras circunstancias empatar con Tigres en cualquier cancha no es un mal negocio, pero la situación actual obliga a los verdes a los tres puntos, ya dejó escapar dos contra Pumas en la cuatro y aunado a dos derrotas y dos empates convierten la cosecha en magra, cinco de quince, cuando deberían de ser mínimo nueve, con victorias sobre Pumas y Puebla, pero en esos partidos en particular se jugó muy mal y no merecieron más.

Como siempre y como cada torneo que el equipo empieza a dejar peligrosamente puntos en el camino, aparecen todas la teorías, que ya no quieren al entrenador, que tal o tales jugadores no deberían de estar de titulares o de plano ni en el estadio. Lo de siempre, nada nuevo, todo se recicla, mismos rollos, mismos personajes, diferente torneo. Cada quien se expresa desde "el confort" de la mesa de análisis (que diría Puente Junior) y está bien, siempre será preferible la crítica por muy repetitiva y cansada que esta sea, que el siempre buscarle el lado bueno al funcionamiento del equipo cuando a veces este desaparece.

Lo han dicho los futbolistas de Almada, ideal ganar hoy a un equipo de la estatura de Tigres para darle una espantada a los buitres que sobre vuelan el campamento santista y trabajar con un ambiente más saludable. Nada nuevo bajo el sol, ganar a uno de los tres más odiados es el mejor antídoto para el veneno que amenaza contaminar al equipo. Se tiene lo necesario, se juega en casa, ante una gran entrada, ahora depende de los futbolistas santistas hacer todavía más agradable una de las noches de febrero, la del domingo 16.