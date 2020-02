LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

TOMAN EL NOMBRE DE SU ORIGEN

Los gentilicios son adjetivos que indican de dónde viene usted o dónde vive o dónde nació: si es cubano pues de Cuba y si es Holandés de Holanda… obvio.

En muchos casos los gentilicios dejan de ser adjetivos y se convierten en sustantivos. Por ejemplo los mexicanos y las mexicanas son personas de esa nacionalidad. También hay muchos objetos con los que convivimos diariamente y cuyo nombre es originalmente un gentilicio, muchas veces falso.

Por ejemplo las hamburguesas no provienen de Hamburgo, puerto del Norte de Alemania a orillas del Río Elba; ni las milanesas -con papas o sin ellas- provienen de la ciudad italiana de Milán.

Y si se nos antoja un poco de pan dulce, puede ser que elijamos una moreliana que no conoce Morelia o una campechana que no procede de Campeche sino de la panadería que está aquí, a media cuadra.

El saco éste del traje, nosotros le llamamos así: saco, pero eso a los españoles les da mucha risa porque para ellos un saco es lo que nosotros llamamos un costal, entonces si yo les digo que este es mi saco, van a pensar que me refiero a que mi gallarda figura se parece a un costal de papas, o de patatas como ellos les dicen.

Al saco, ellos le llaman americana, como que es una chaqueta que se usa en América, pero de todas maneras a uno le suena un poco raro que le digan con mucha cortesía: "¿Me permite su americana, para colgarla en el perchero?" Y yo voy a creer que se está refiriendo a mi amiga gringa que no les debe haber caído muy bien, pero no es como para colgarla, no es para tanto.

Algo parecido sucede con los indios, nuestros aborígenes que Colón encontró al llegar a nuestro suelo creyendo que había llegado a La India.

Y por eso empezó a llamarles así y el nombrecito se les quedó por los siglos de los siglos.

"Me jugó cubano" es un viejo dicho de los que practican los juegos de azar, cartas, dados, ruleta, etc. Cuando "juegas cubano" es cuando tienes seguro el triunfo, por ejemplo que tienes una flor imperial que nadie puede matar.

Lo que no sé es por qué a ese lance le llaman cubano.

Las bebidas adoptan frecuentemente como nombre genérico el del lugar donde proceden: la champaña viene de la región francesa de Champagne y el Burdeos -o Bordó- proviene también de una región que se llama así y a propósito de bebidas en muchas partes del país se le llama "tehuacán" al agua mineral. El nombre le viene de una marca comercial registrada procedente de una planta instalada en la ciudad de Tehuacán, Puebla.

José Ramírez Lomas. ¿Cómo se le llama a una persona que sabe leer y escribir pero que no le gusta leer?

Yo no sé que una persona a la que no le gusta leer tenga un nombre específico. ¿Flojo? No sé.

