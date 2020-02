Menores enfrentan desatención

Menores que padecen cáncer en el país ven peligrar su vida debido a la escasez de medicamentos en algunas regiones, que, sumado a una falta de política clara de salubridad, se ha agudizado su situación y forzado a familiares a ampararse para acceder a los tratamientos oncológicos.

Pese a que el desabasto de medicinas no es un tema reciente, este ha relucido en los últimos meses debido a la política de austeridad republicana implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la cual recortó el presupuesto a Salud y posteriormente desapareció el Seguro Popular para reemplazarlo por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el cual ha tenido negativas por estados gobernados por la oposición, principalmente con ediles del Acción Nacional.

Cabe recalcar que el año pasado, el titular del Ejecutivo federal se empeñó en acusar a los sexenios pasados por la escasez, posteriormente culpó al suministro mundial y después achacó el problema a una supuesta corrupción de las farmacéuticas que acaparaban el mercado, donde incluso llegó a sancionarlas

De acuerdo con sus datos, entre 2012 y 2018, diez empresas sumaron casi 80 % de la venta de fármacos del sector.

Ante tales señalamientos, el Gobierno federal adquirió en el año pasado 38 mil 200 unidades de Metotrexato, un fármaco utilizado para tratar diversos tipos de cáncer, en un laboratorio con sede en Francia.

Por su parte, en enero pasado López Obrador aseguró que la federación adquirirá para enfrentar el desabasto de medicinas, fármacos que no cuenten con regulación en el control sanitario nacional, no obstante esas medidas no han logrado evitar las protestas de padres de familia de menores con cáncer.

Los padres han tenido que ampararse para que les garanticen el abasto de fármacos. Hoy cuentan con 105 amparos contra el Insabi, distribuidos en Nuevo León con 60, Veracruz con 40 y cinco en la Ciudad de México.

Testimonios de algunos [padres de familia] señalan que el cambio en la Presidencia no ha hecho que se visualice la gravedad de esta escasez y que pese haberse instalado mesas de diálogo con autoridades, no han visto soluciones.

Recientemente autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob) se reunieron con padres de niños con cáncer, quienes informaron que agotarán tres vías para lograr que se restablezca el abasto de medicamentos, de lo contrario, advirtieron los familiares de los menores enfermos, que tomarán la garita de Tijuana, Baja California, y solicitarán visas humanitarias si persiste esta crisis.

Dicha advertencia está programada para el día de hoy.

Al día posterior a esa reunión, Gobernación se comprometió a surtir medicamentos el próximo lunes.