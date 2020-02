Buscan migrantes replantear relación con la 4T

Migrantes en Estados Unidos plantean la posibilidad de llevar cambios "de fondo" en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), para que responda a las necesidades de los connacionales que viven fuera del país.

Artemio Arreola, cofundador de la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, elaboró una propuesta para replantear la relación entre los mexicanos que viven en el exterior, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Arreola planteó que el IME atraviesa por una crisis, más allá de la remoción de quien fuera el director, Roberto Valdovinos Alba.

"El modelo y funciones del IME (que tan sólo es un órgano administrativo) ya están obsoletos y no corresponden ni cumplen con las necesidades actuales de los mexicanos que vivimos en el exterior. Esta es una gran oportunidad y un momento coyuntural que debemos aprovechar para planear claramente cuál es la relación y las políticas del actual gobierno de México con todo el tema de migrantes y mexicanos en el exterior", expuso.

Arreola advirtió que la crisis por la que pasa el IME no es sólo por la situación de su hoy exdirector. Y es que Valdovinos Alba, que fue nombrado director del IME desde el inicio de la administración del Presidente López Obrador, fue destituido de su encargo tras acusaciones por distintos tipos de acoso.

Los migrantes en la Unión Americana, comentó Artemio Arreola, esperan saber cuál es la propuesta del gobierno federal para con los mexicanos que están fuera del país.

El principal problema del IME, dijo, es que no tiene lo que los mexicanos demandan en el exterior.

Agregó que las demandas de los migrantes son muy extensas y diferentes, porque depende de la región en la que se encuentren. Hoy lo que se busca es una política integral hacia los mexicanos en el exterior.

El IME fue creado bajo decreto por el presidente Vicente Fox Quesada el 16 de abril de 2003.

El objetivo del instituto es promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, miembros, organizaciones y órganos consultivos, a fin de fortalecer sus vínculos con México y fomentar su integración en las sociedades en las que residen y se desenvuelven, así como ejecutar las directrices que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior.

Artemio Arreola detalló que el IME es un órgano administrativo, por lo menos después de 2014, cuando se eliminó el Consejo Consultivo y sus funciones.

"Se disminuye y en algunos casos se pierde mucho si no es que todas sus funciones y vínculo con nuestras comunidades, organizaciones y liderar en exterior, por esto me atrevo a decir que si tarda un día, un mes o un año el reemplazo del nuevo director del IME, no pasa nada, tampoco si llega el mejor hombre o mujer y continúa con sus funciones tal como están hoy, no pasa nada", expuso Arreola en el texto.

Se propone además, que la misión del nuevo director del IME sea crear una infraestructura de pláticas y consultas con todos los actores involucrados en el tema de los mexicanos en el exterior, los que están de retorno por voluntad o por las deportaciones con sus familias, los migrantes que pasan por México, los que llegan y se quedan, entre otros.

Para el caso de los liderazgos de mexicanos en Estados Unidos, la propuesta es que se logre un acuerdo y así replantear el IME y la relación con el gobierno de México, con una visión de futuro.

Agregó que es necesario replantear cuál es la relación con el gobierno para tener una institución autónoma, con poder de interlocución, jerarquía jurídica y presupuesto frente al tema de migrantes que viven en el exterior.